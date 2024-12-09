Ahenk Türk Müziği Korosu’ndan Unutulmaz Bir Gece

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Ahenk Türk Müziği Korosu, “Ahenkli Şarkılar” adlı konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Şef Bahar Gökhan’ın yönetiminde gerçekleşen konser, dün akşam Çatalköy Erol Avgören Kültür Merkezi’nde büyük bir coşkuyla sahnelendi.

Konserin açılış konuşmasını yapan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sanatın ve sanatçının toplumdaki önemine vurgu yaptı. Bölgede her geçen gün gelişen ve çeşitlenen sosyal aktivitelerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Kırok, bu tür etkinliklerin toplumun kültürel yaşamına değer kattığını ifade etti.

Konseri izleyenler arasında ülkemizin sevilen müzisyenlerinden Erkan Erzurumlu’nun da bulunması, geceye ayrı bir renk kattı. Eğlenceli geçen konser boyunca dinleyiciler de sık sık şarkılara eşlik ederek keyif dolu anlar yaşadı.

Başkan Kırok, konser sonunda Ahenk Türk Müziği Korosu’nun sergilediği performanstan dolayı tüm ekibi tebrik etti ve Şef Bahar Gökhan’a çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.