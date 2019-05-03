Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği “Tarihsel Süreçte Kıbrıs Türklerinin Statüsü” Konulu Panel Düzenliyor

KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, yarın “Tarihsel Süreçte Kıbrıs Türklerinin Statüsü” konulu panel düzenliyor.

KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uygun, yaptığı yazılı açıklamada, 12 belediye ve 10 sivil toplum örgütünün destek verdiği panelin, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Büyük Salon’da saat 17.00’de başlayacağını kaydetti.

3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun konuşma yapacağı panele, Eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Eski Müzakereci Osman Ertuğ, TMT Derneği Başkanı Yılmaz Bora, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Işıksal panelist olarak katılıyor.