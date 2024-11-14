“Ahıska Türkü’nün öz yurduna geri dönme kararlılığı aynı inanç ve milli şuurla devam ediyor”

KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uygun, 14 Kasım 1944 Ahıska Türkleri Sürgünü’nün 80. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dernek Başkanı Uygun, yayımladığı mesajda, “KKTC de dahil bugün dünyanın 10 farklı ülkesinde yaşayan 500 binden fazla Ahıska Türkü’nün öz yurduna geri dönme kararlılığı aynı inanç ve milli şuurla devam etmektedir” dedi.

Sovyet Rusya döneminde Stalin’in, Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olarak, Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden 14 Kasım 1944’te yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü’nün öz yurdundan zorla koparıldığını, bir gecede trenlere doldurularak bir bilinmezliğe sürgün edildiğini kaydeden Uygun, bunu “insanlık tarihinde kara bir leke” olarak değerlendirdi.

Bu sürgünde binlerce kişinin insanlık dışı koşullarda yapılan tren yolculuğunda, binlercesinin de sürgün edildikleri Sovyetler Birliği'nin uzak yerlerinde çetin koşullarda hayatını kaybettiğini söyleyen Uygun, Ahiska Türklerinin öz yurda dönme kararlılıklarını vurguladı.

“Bu süreçte her zaman Ahıska Türklerinin yanında olan, en büyük güvencemiz Anavatanımız Türkiye’ye minnettarız.” diyen Uygun, şöyle devam etti:

“Hüznümüz ve acımız ilk günkü gibi taze, yurdumuza ve milli davamıza bağlılığımız ve milli inancımız ilk günkü gibi kuvvetli. Ahıska Türkleri Sürgünü’nün 80. yıl dönümünde, hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

Bu vesileyle, ortak kaderi yaşadığımız Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin özgürlük mücadelesinin nişanesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıl dönümü coşku ve gururla kutluyoruz. “