Ahmad 3 gün tutuklu kalacak!

Lefkoşa’da askeri yasak bölgeyi ihlal ederek Güney Kıbrıs'a geçmeye çalışan zanlı Zulfiqar Ahmad tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç olayla ilgili bulguları aktardı. Sevinç Huzurda bulunan zanlı Zulfiqar Ahmad'ın 11 Ağustos tarihinde saat 19.20 raddelerinde Surlariçi - Lefkoşa'da, Birinci Derecede Askeri Yasak Bölge olan, Lokmacı bölgesinde, Yiğitler burcu olarak bilinen mevkide, KKTC'den Güney Kıbrıs'a geçmek istediği esnada suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında zanlının henüz daha gönüllü ifade vermediğini belirterek yeni olan bu soruşturmada zanlının soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı oradan güneye geçmeye çalışmadığını sadece oturarak oraları izlediğini tek suçunun içtiği sigarayı yere atması olduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler zanlının tahkikat maksatlı 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kamalı Haber