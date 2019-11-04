Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı verildi!
04/11/2019
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Türkiye’de "FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Altan ile 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Nazlı Ilıcak'ın ise tahliyesine karar verildi.
Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Ahmet Altan, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.