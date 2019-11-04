ad

Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı verildi!

ads
04/11/2019

ads
Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı verildi!

Türkiye’de "FETÖ darbe çağrışımı" davasında, tutuksuz sanık Mehmet Altan'ın beraatine karar verildi. 10 yıl 6 ay hapis cezası alan Ahmet Altan ile 8 yıl 9 ay hapis cezası alan Nazlı Ilıcak'ın ise tahliyesine karar verildi.

Nazlı Ilıcak, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi. Ahmet Altan, "FETÖ terör örgütüne yardım etmek" suçundan 10 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı, adli kontrolle tahliyesine karar verildi.

04/11/2019 19:59
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkında tahliye kararı verildi!, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.