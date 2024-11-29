Ahmet Arkın, yeniden başkan seçildi

Casino İşletmecileri Birliği’nin 9. Olağan Kongresi, Girne/Alsancak Merit Royal Diamond Hotel’de düzenlendi. Kongrede Ahmet Arkın, oy birliği ile yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Toplantıya birliğin üyelerinin yanı sıra turizm sektörü temsilcileri, şirket yöneticileri ve paydaş kuruluşlardan geniş bir katılım sağlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından, 9. Dönem Faaliyet Raporu okundu. Yapılan oylamada, Ahmet Arkın iki yıllığına yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçildi.

Yönetim Kurulu’nda Hasan C. Örek, Muhammet Yılmaz, Sertuğ A. Gülcan, Ayhan Sarıçiçek ve M. Gürdal Büyükgüngör asil üye olarak yer alırken, Erman Sarı ve Mustafa Sağlam yedek üyeliklere getirildi. Denetleme ve Disiplin Kurulları’nda da deneyimli isimler görev aldı.

AHMET ARKIN: “DEVLETİMİZİN SEKTÖRÜMÜZE VİZYONU YOK”

Casino İşletmecileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Arkın, kongrede yaptığı çarpıcı konuşmasında KKTC’de casinoların karşı karşıya olduğu sorunlara dikkat çekti. Özellikle KKTC vatandaşlarına uygulanan casinoya giriş yasağına vurgu yapan Arkın, şunları ifade etti:

“Devletimizin sektörümüzle ilgili bir vizyonu yok. Dünyada iki yer hariç hiçbir ülkede vatandaşların casinoya girişi yasak değildir. Bu yerlerden biri Hindistan’ın GOA eyaleti, diğeri ise Nepal’dir. Bizim ülkemizde bu yasak, sektöre büyük zarar vermektedir.”

Arkın, casinoların yasal çerçevesinin eksikliğine de dikkat çekti:

“Bir vatandaşımız casinodan kazandığı parayı bankaya yatırdığında adli süreç başlıyor. Siyasilerimiz bu konuda bir adım atmalı ve yeni düzenlemeler yapmalıdır.”

Ahmet Arkın, sektörün kamuoyu ile iletişimini artırması gerektiğini belirterek, yenilikçi yaklaşımlar benimsenmesi gerektiğini ifade etti:

“Önümüzdeki dönemde kamuoyu ile daha güçlü bir bağ kurarak, bu yasağın kaldırılması için ısrarcı olacağız. Ancak, daha çok engellerle karşılaşabiliriz. Bu engelleri aşmanın yolu, devleti yönetenleri bilgilendirmek ve vizyon kazandırmaktan geçiyor.”

ORHAN TOLUN: “TURİZM SEKTÖRÜNÜN YALNIZLIĞI KABUL EDİLEMEZ”

KITSAB (Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği) Başkanı Orhan Tolun, kongrede yaptığı etkileyici konuşmada, pandemi döneminde turizm sektörünün yaşadığı zorluklara ve siyasilerin sektörü yalnız bırakmasına vurgu yaptı:

“Pandemi döneminde hep bizden destek isteyen siyasiler, bugün maalesef burada yok. O günlerde bizi yanlarında görmek isteyenler, bugün yanımızda değil. Bu, sektörün yalnız bırakıldığının en açık göstergesidir.”

Tolun, Kıbrıs’a gelen turist sayısındaki düşüşü ve sektörün ekonomik darboğazını çarpıcı verilerle gözler önüne serdi:

“2009 yılında ülkemize 150 bin İngiliz turist gelirken, bugün bu sayı yarıya bile ulaşamıyor. KKTC'ye artık yalnızca Türkiye’den turist geliyor. Bu durum, uluslararası turizmde yaşadığımız gerilemeyi açıkça göstermektedir.”

Tolun, turizmin yeniden canlandırılması için acil eylem planlarına ihtiyaç olduğunu belirtti:

Seyahat acentelerine verilen teşvikler yeniden sağlanmalı.

Türkiye-Kıbrıs uçuş fiyatları iç hat tarifesine çekilmeli.

KKTC’nin uluslararası tanıtımına önem verilerek, Avrupa’dan turist çekmeye yönelik kampanyalar başlatılmalı.

Son olarak, sektörün ekonomik yük altında ezildiğini vurgulayan Tolun, hükümetin turizm sektörü için daha fazla sorumluluk alması gerektiğini ifade etti:

“Bugün eğlence sektöründe bile Avrupa’dan bir turist getiremiyoruz. Uçak fiyatları ve tanıtım eksikliği, turist sayısındaki düşüşün ana nedenleridir. Hükümet bu sorunları çözmek zorundadır.”

İSMET ESENYEL: “KKTC CASİNOLARI DÜNYA STANDARTLARININ ÜZERİNDE”

Eski Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel, KKTC casinolarının dünya çapındaki kalitesine dikkat çekerken, Güney Kıbrıs’ın bu alanda KKTC’ye yetişemediğini belirtti. Esenyel, KKTC’nin eğlence turizmindeki başarısını şu sözlerle vurguladı:

“Las Vegas, Makao ve Monte Carlo’daki casinoları yerinde görme fırsatım oldu. KKTC’deki casinolar, bu destinasyonlardaki standartların çok üzerindedir. Güney Kıbrıs bile artık bizi kıskanıyor ve ‘Türkler bizi yalnızca casino turizmde geçebildi’ diyerek bunu itiraf etmek zorunda kalıyor.”

Esenyel, bu başarının yalnızca casinolarla sınırlı olmadığını, KKTC’nin genel turizm altyapısının da bölgedeki ülkeleri geride bıraktığını dile getirdi:

“Bugün bu coğrafyanın en kıskanılan otellerine sahibiz. Beş yıldızlı tesislerimiz, Güney Kıbrıs da dahil olmak üzere bölgedeki tüm rakiplerimizi geride bırakmış durumda.”

Ancak Esenyel, sektörün bu güçlü konumuna rağmen devletin yeterli desteği vermediğini söyledi:

“Eğlence turizmi, KKTC’nin uluslararası alandaki en güçlü tamamlayıcı turizm modelidir. Devletin, bu sektörü daha ileri taşımak için net bir vizyon belirlemesi gerekiyor. Aksi halde bu büyük potansiyel heba olacaktır. Bakın, ben hep bunu söylüyorum. Lobby faaliyetlerinin eksikliğinden mütevelli. Bugün eğer ki bir Kıbrıs Türk Otelciler Birliği, bugün bir Seyahat Acenteleri Birliği, bugün bir Restorancılar Birliği, bugün bir Rehberler Birliği, konuşuluyor da casinocular birliği denildiği zaman böyle sanki bu birliklerin dışındaymış gibi düşünülen bir birlik olmaması gerekmekte. Çok üzgünüm.”

Esenyel, özellikle Annan Planı sonrası yapılan yatırımların KKTC’nin marka değerini artırdığını ve casinoların ekonomiye katkısının göz ardı edilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, bu başarıyı mümkün kılan yatırımcılara teşekkür ederek sözlerini şöyle noktaladı:

“Böylesine güçlü bir turizm ürünü yaratmak kolay olmadı. Ancak bugün, sektörün yalnız bırakıldığını görmek hepimizi derinden üzmektedir.”

“SEKTÖR YALNIZ BIRAKILAMAZ”

Kongrede söz alan diğer konuşmacılar ve birlik üyeleri, pandemi dönemi sonrası casinoların yalnız bırakılmasına yönelik sitemlerini dile getirdiler. Katılımcılar, casinoların KKTC ekonomisi için taşıdığı stratejik öneme vurgu yaparak, devletin sektöre hak ettiği desteği vermesini talep ettiler.