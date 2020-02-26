Ahmet Aslan’ın cezası belli oldu

Kamalı Haber

Lefkoşa’daki evinde buluştuğu K.S. isimli kadınla cinsel ilişkiye girip, gizlice cep telefonuna çeken Ahmet Aslan mahkemeye çıkarıldı.

Ahmet Aslan özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan dolayı tutuklanmıştı. Polis, Ahmet Aslan’ın 23 Ocak tarihinde Lefkoşa’da daha önceden tanıdığı kadınla buluşup, evine götürdüğünü, orada cinsel ilişkiye girdiklerini ve zanlının beraber olduğu kadından izin almadan gizlice cinsel münasebetlerini cep telefonu ile kayda aldığını belirlemişti.

Polis, Ahmet Arslan’ı şikâyet üzerine tutuklamış, cep telefonunda yapılan incelemede söz konusu kadınla cinsel içerikli görüntülerinin tespit etmişti. Mahkeme, ülkede turist statüsü ile bulunan Ahmet Aslan’ı davasında hazır olması için teminata 20 günü aşmayacak bir şekilde cezaevine göndermişti.

Davanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği suçun 5 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi bir suç olduğunun altını çizdi.

Sağer, özel hayatın gizliliğinin Anayasa ile güvence altına alındığına değindi. Sağer, sanığın, müştekiyle olan cinsel birlikteliğinin odaya daha önceden yerleştirdiği cep telefonu kamerasına gizlice kaydetmesini, suçu planlayarak işlemesini, evli ve 8 aylık çocuk babası olan sanığın, konu cinsel birlikteliği ailesine söylememesi için koz olarak kullanmasını aleyhine ağırlaştırıcı unsur olarak değerlendirdiğini kaydetti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Sağer, sanığa 9 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.

26/02/2020 17:30