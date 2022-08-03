Ahmet Aslım: Bu iş artık inada bindi

Akademisyen Ahmet Aslım'ın sosyal medyadan paylaştığı yazı dikkat çekti.

İşte o paylaşım:

Bize "git" diyorlar.

Keşke bize "memleketten git" diyenler sadece bizim iyiliğimizi düşünenler olsaydı, onlara zaten cevap vermiyorum, "kendine göre nasihat veriyor" deyip geçiyorum.

Ancak "memleketten git diyenler" memlekete faydasından çok zararı dokunanlar, iyi iş yapabilecek insanları kendi kin ve menfaatleri için kötüleyenler ve biz gençleri yollayıp, bizim ardımızdan "bakın kimse kalmadı, en iyi ben bilirim" diyecek olanlar olunca artık sabır taşıyor.

İki tane İngiliz diplomam var, dünyanın her yerinde iş bulurum, ama ben onları memleketime dönüp insanıma birşeyler kazandırmak için aldım. Gitmiyorum kardeşim. Sahibi olduğum memleketimdeyim. Ne kadar "sürünürsem" sürüneyim memleketimi, ailemi, toprağımı, insanımı bırakmıyorum.

Bizi düşünenler ayrı, ama hep kendi tüketimini düşünmüş, memlekete ne hayrı olduğu tartışılan insanlara artık sabır gösteremeyeceğim. Herşeyin bir sınırı var!

Engin bilgilerini kendilerine saklasınlar. Gölge etmesinler başka ihsan istemiyorum.

Özellikle benim gibi Leymosun kökenliler ama sanırım her memleket aşığı bu son sözümü çok iyi anlayacaktır;

Bu iş artık inada bindi.

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03/08/2022 16:58