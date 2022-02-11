Ahmet Aziz Altay için bugün Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek

Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’nde Milletvekilliği görevi yapan Ahmet Aziz Altay hayatını kaybetti.Yüksek Mahkeme Başkanlığı görevinde de bulunan Ahmet Aziz Altay için bugün saat 10.30’da Cumhuriyet Meclisi bahçesinde tören düzenlenecek.1927 yılında dünyaya gelen Altay İngiltere’de hukuk eğitimi aldıktan sonra 1956’da Kıbrıs’a döndü.

Kıbrıs Cumhuriyeti kurulana kadar Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonunun Baf Temsilcisi olarak görev yapan Altay, ayrıca 1957’de TMT’nin kurucuları arasında yer aldı.TMT’nin Baf’taki temsilcisi olup bir süre TMT’nin başkanlığını da yürüten Altay, Serdar ve Baf Sancaktarı olarak görevler üstlendi.



Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’ne Baf bölgesinden seçilen Altay, 1970’e kadar milletvekilliğini sürdürür.

1976’da Girne Kaza Mahkemesi Başkanı, 1980’de Lefkoşa Yüksek Mahkeme Yargıcı olan Altay, 1992’de Yüksek Mahkeme Başkanlığından emekli oldu.

Bu habere tepkiniz:



11/02/2022 09:33