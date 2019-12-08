Ahmet Başçeri, toprağa verildi!

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'nin babası Ahmet Başçeri için Kocatepe camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Büyükelçi Ali Murat Başçeri ve yakınları katıldı. Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Başçeri, Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.

08/12/2019 13:53