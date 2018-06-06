Ahmet Benli Anket Sonuçlarını Açıkladı

CTP içerisinde kendisi dışında bir ismin Gönyeli Belediye başkan adayı olarak öne çıkmadığını ifade eden Benli, “Bu CTP içerisinde bana ve ekibime duyulan güveni gösteriyor. Bunu gururla kamuoyu ile paylaşıyorum” dedi. 24 Haziran’a yönelik anket sonuçlarını paylaşan Ahmet Benli, “Desteğimiz yüzde 64,5” dedi.

“Kimi belediye başkanı görmek istiyorsunuz” sorusuna yanıt aradıklarını anlatan Benli, “Yüzde 64.5 Ahmet Benli ismi çıktı. Yüzde 16.3 Ahmet Benli olmasın dedi, adaylara bakıp karar vereceğini söyleyen 11,4, Mustafa Akyön deyen ise yüzde 3.1, Mustafa Erk ise 0,9 destek gördü. Geriye kalan oran ise başka isimler arasında dağıldı” ifadesini kullandı.

Benli “karne notlarını” açıkladı

Benli, belediye hizmetlerinin de halka sorulduğunu anımsatarak, “Temizlik ki önem verdiğimiz bir alandı, başarılı bulanların oranı yüzde 89,3. Başarısız bulanlar ise 4.3...” bilgisini verdi. Su konusunda yüzde 93,3 destek gördüğünü anlatan Benli şöyle devam etti: “Kaldırım konusunda başarılı bulan yüzde 51. Yüzde 29 ise başarısız buluyor ki, bu alanda saha çok çalışacağız. Kent içi yollar konusunda başarılı bulan yüzde 42. Kanalizasyon konusunda desteğimiz yüzde 69. Önemli bir kesim bu alanda bizi başarılı buluyor. Çevre düzenlemesi konusunda yüzde 72, sokak aydınlatma konusunda da halk Hizmeti bizden biliyor, memnun olma oranı yüzde 73. Sosyal aktivite sağlama konusunda bizi başarılı bulanların oranı yüzde 66.9. Çocuk oyun parklarına bakım- onarım desteği yüzde 54.5, ki bana göre bu alanda başarısız kaldık. Otopark konusunda başarılı bulan yüzde 26. Bu konuda sıkıntılıyız. Çalışmalarımızı yoğunlaştık. Haşare ile mücadeleye destek 68,9 bizi başarılı buluyor.”