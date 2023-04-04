Ahmet Beşerler, Polis Genel Müdürü 1'inci Yardımcısı oldu

Polis Genel Müdür 1’inci Yardımcısı mevkiine, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Beşerler atandı.

Atama Kararnamesi şöyle:

“51/1984 sayılı Polis Örgütü (Kurulus, Görev ve Yetkileri) Yasası'nin 69'uncu Maddesi ve 31/2022 sayılı Geçici 1'inci Maddesi kapsamında, Lefkoșa Polis Müdürü olarak görev yapan Polis Müdürü (3'ünci Derece) Ahmet Beșerler'in ileride herhangi bir sebep gösterilmeden görevinden alınması koşuluyla 05 Nisan 2023 tarihinden itibaren Polis Genel Müdürü 1'inci Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.”

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04/04/2023 20:11