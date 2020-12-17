Ahmet Buba: Durumum iyi, sağlıklı günlerde görüşmek üzere

Gönyeli’de faaliyet gösteren Magic Brush Hair Saloon By Ahmet Buba’nın direktörü Ahmet Buba, Covid-19 PCR testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Buba, bir müşterinin temaslısı olduğunu bugün yaptırdığı PCR test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Durumunun iyi olduğuna dikkat çeken Ahmet Buba, “Lütfen kendinize iyi bakın yeniden sağlıklı günlerde görüşmek üzere” dedi.

Ahmet Buba’nın açıklaması şöyle:

Değerli müşteriler, üzülerek sizlerle bir haberi paylaşmak zorundayım. İçinde bulunduğumuz salgın dönemi süresince bildiğiniz üzere sizlere karşı tüm hijyen önlemlerimiz alınmıştır.

Hepimizin sağlığı için tüm kurallara dikkat etmişizdir.

Fakat bugün (Çarşamba) saygı değer sevgili müşterimiz Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaptığı Covid-19 testi sonucu maalesef pozitif çıkmıştır.

Temaslısı olduğum için bende Sağlık Bakanlığı tarafından telefonda aranarak devlet hastanesinde Covid-19 testimi yaptırdım.

Sonucum maalesef pozitif çıkmıştır. Salonumu bir süreliğine kapatma kararı aldım. Lütfen kendinize iyi bakın yeniden sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Durumum çok iyi, Özok yurdundayım.

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17/12/2020 17:52