Ahmet Çakar’dan Akıncı’ya ağır hakaret!

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ağır hakaretlerde bulundu. Ahmet Çakar’ın Beyaz TV'de katıldığı bir programda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya “Bu gol o beyefendiye girsin” demesi tepkilere neden oldu. Öte yandan Çakar’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine “Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti” demesi dikkat çekti.

Çakar’ın konuşması şöyle:

Cahil… Yediğiniz yemek, soluduğunuz hava, içtiğiniz su zehir zıkkım olsun. O cahil cumhurbaşkanına konuşayım ben. Orada bir binbaşının çoluğu çoğu Makaryos’cular tarafından katledilirken sen herhâlde böyle işler yapıyordun.

Senin gibi bir cumhurbaşkanı Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olduğu için ben hicap duyuyorum. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyetine toprağına saygımdan ancak bu kadar konuşabiliyorum. Bu gol o beyefendiye girsin. Girsin derken bunu hakaret anlamında söylemiyorum. O ona bir mesajdır.

İşte Çakar'ın skandal konuşması:

15/10/2019 15:27