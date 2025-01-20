Ahmet Can Varan hakkında karar açıklandı

Lefkoşa'da meydana gelen "Vahim Zarar ve Ciddi Darp" meselesi ile ilgili olarak yargılanan sanık Ahmet Can Varan aleyhindeki karar bugün açıklandı.

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu. Yargıç Tutku Candaş, sanığı, kendi ikrarı, sunulan olgu ve emareler ışığında suçlu bulup mahkûm ettiklerini açıkladı. Candaş, sanığın mahkûm olduğu Vahim Zarar suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi bir suç olduğuna vurgu yaptı. Candaş, Vücut Bütünlüğü ’nün Anayasa ile koruma altına alındığına değinerek, bu hakkın ihlal etmeye kimsenin hakkı olmadığına vurgu yaptı. Sanığın Kasım 2024 tarihinde Lefkoşa’da Surlariçi Mecidiye Sokak üzerinde hakkında dedikodu yaptığı gerekçesi ile müşteki M.S.’nin (E-52)’ yüzüne 3 kez yumruk vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip aldığı yumruk darbesiyle yere düşüp kafasının beton zemine çarpması sonucunda kafa tasında çatlak oluşmasına sebebiyet verdiğini bu durumun hiçbir gerekçe ve ihataı olamayacağını belirterek lehine ve aleyhine tüm hususlara değinen Candaş, sanığa oy birliğiyle iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. (Kamalı Haber)