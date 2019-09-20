Ahmet Coşkun, Göçmenköy'de

Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy, az önce Türk Ocağı'ndan Ahmet Coşkun'u resmen kadrosuna kattı.

Yaklaşık iki saat sonra kendi evinde Mağusa Türk Gücü ile zorlu bir maça çıkacak olan Göçmenköy'de takıma önemli bir isim transfer edildi. Başkent temsilcisi, Türk Ocağı'nın deneyimli orta saha oyuncusu Ahmet Coşkun'u kadrosuna kattı. Ahmet Coşkun, az önce kendisini Göçmenköy'lü yapan imzayı attı. Deneyimli isim şans verilmesi durumunda bu gece oynanacak olan MTG maçında forma giyecek.

20/09/2019 16:54