Ahmet Erbaş: Kıbrıs Türkü yalnız değildir

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu başkan vekili Ahmet Erbaş, Türkiye Büyük Millet Meclisinde söz alarak Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını dünyaya bir kez daha haykırdı.

Milletvekili Erbaş, Cumhuriyetinin 100. Yılını kutlayan Türkiye’nin ne kadar güçlü olması gerektiğinin ve öneminin Kıbrıs ve Karabağ’da yaşanan gelişmelerden sonra bir kez daha ortaya çıktığını ifade etti.

TÜRKİYE BİR UMUT IŞIĞIDIR

Türkiye’nin bölgesinde bir umut ışığı olduğunu söyleyen MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ; “Ya istiklal ya ölüm diye başladığımız” tarihsel yolculuğumuzu, istiklal ’den istikbal’e açılan yepyeni hedeflerle taçlandıracağız. Cumhuriyet’in 100. yılı bu anlamda geleceğe verilmiş bir taahhüttür.“Türk yüz yılı” Orta Asya’dan, Avrupa’ya, Kafkasya’dan, Balkanlara, Ortadoğu’dan Afrika’ya, Akdeniz’den, Kıbrıs Türk Devleti’ne uzanan bir umut ışığıdır. Türkiye’nin güçlü olmasının önemi, Karabağ zaferi ve Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler ile bir kez daha ortaya çıkmıştır.”dedi.

ASKERİ KAMP KALDIRILSIN!

Kıbrıs’ın sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir kez daha gündeme getiren MHP Kütahya Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Ahmet Erbaş ; “ Geçtiğimiz ay Pile’de çok insani bir amaç ile açılmak istenen yol BM’nin engeli ile karşılaşmıştı. Gerek cumhurbaşkanımız, gerekse milli güvenlik kurulumuz bu yolun tamamlanacağını ifade etmişlerdir. Bizde bu yolun biran önce tamamlanmasını istiyoruz ve bir kez daha birleşmiş milletlere hem adil olmaları çağrısını hem de Gazimağusa’da Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin yanında, şehrin göbeğinde bulunan askeri kampının kaldırılması çağrısını yapıyoruz. Kıbrıs türkü’nün yalnız olmadığını da tüm dünyaya bir kez daha haykırıyoruz.” Dedi.