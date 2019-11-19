Ahmet Erbaş'tan Kıbrıs Konusunda Çarpıcı Açıklamalar

Akdeniz Karpaz Üniversitesi Mütevelli Heyeti Onursal Başkanı MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, ürkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erbaş, KKTC’de 60 bine yakın Türkiye Cumhuriyetinden öğrenci bulunduğunu ve bu öğrencilerin acil olarak yurt ihtiyaçları bulunduğunu belirtmiş, Kredi ve Yurtlar Müdürlüğüne bağlı yurtların yapılmasının bu sorunu çözeceğini iletti.

Erbaş aynı zamanda, bu öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca Türkiye’de bulunan üniversitelere yatay geçişleri konusunda gerekli kolaylıkların sağlanması gerektinin altını çizdi

Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti’nin sadece her yıl belli bir miktar bütçe aktaran pozisyonda değil, her yıl 1.5 milyon turist gönderen ve çok ciddi öğrencisi bulunan bir ülke olduğunu belirerek bu hususların asla göz ardı edilmemesi ve ekonomik işbirliğinin artan şekilde devam etmesi gerektiğini söyledi

Uçak biletlerinin çok yüksek olduğunu vurgulayan Erbaş, bayram veya özel olmayan bazı günlerde bile Ercan-Ankara arası bir bilet fiyatlarının 2000 TL’yi bulduğunu, bu uçak biletlerinin makul seviyelere çekilerek, uçak seferlerinin artırılması gerektiğini kaydetti.

Erbaş, TBMM çatısı altında, özellikle KKTC vatandaşları için çok önemli olacak yeni bir teklifi de sunarak, KKTC vatandaşlarının Türkiye Cumhuriyetinde memur olmalarının yolunun açılması gerektiği, KKTC vatandaşlarına da bir iş imkanı sağlanacağını ifade etti

19/11/2019 15:38