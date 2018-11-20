Ahmet Gürses hayatını kaybetti
20/11/2018
Selimiye Camii’nin eski Müezzinleri'nden Ahmet Gürses saat 20.15 sıralarında hayatını kaybetti.
Gürses bir süredir tedavi görüyordu. Gürses’in ölüm haberinin torunu Serkan Soyalan duyurdu. Soyalan sosyal medya hesabı üzerinden “Selimiye Camii Eski Baş Müezzinleri'nden, dedem Ahmet Gürses az önce ışıklara yürüdü... Acım, acımız büyüktür... Nur içinde uyu koca çınar...” yazdı. Gürses Selimiye Camii’nin simgesi haline gelmişti. Ahmet Gürses’in ölümü büyük üzüntü yarattı.