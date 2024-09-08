Ahmet-Hüseyin Tavla Anı Turnuvası düzenleniyor

Alayköy'ün ve ülkemizin sevilen simalarından, kısa süre önce hayatını kaybeden Ahmet Yıldırım ve Hüseyin Karahan anısına tavla turnuvası düzenleniyor.

Turnuva, 15 Eylül Pazar günü Alayköy Tepe Restoran’da (Halı saha yanı) gerçekleştirilecek.

Turnuva boyunca birinci, ikinci ve üçüncü olan katılımcılara özel hediyeler ve ödüller verilecek. Etkinlikte tüm katılımcılara, Yıldırım ve Karahan anısına ciğer ve lokma ikram edilecek.

Bu anlamlı turnuva, Ahmet Yıldırım ve Hüseyin Karahan'ı anmak ve hatıralarını yaşatmak amacıyla düzenleniyor.

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