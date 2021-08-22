Polis Genel Müdürlüğü’nde uzun yıllar görev yapan Ahmet Imamzade hayatını kaybetti. Kısa süre önce emekliye ayrılan Imamzade’nin vefatı büyük üzüntü yarattı.

55 yaşında hayata gözlerini yuman Ahmet Imamaze’nin bugün evinde bilinci kapalı bir şekilde bulunmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

Polisten yapılan açıklama şöyle: Bugün saat 12:15 sıralarında, Lefkoşa'da sakin Ahmet İmamzade (E-55), ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir.

Ahmet İmamzade, Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Merkez Karakolunda, Polis Memuru olarak görev yapıyordu. Soruşturma devam etmektedir.

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22/08/2021 14:13