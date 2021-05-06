Ahmet İşcan’ın “Ürkütülen Fincancı Katırları” Adlı Kitabı Yayınlandı

Ahmet İşcan’ın “Ürkütülen Fincancı Katırları” adlı kitabı yayınlandı.

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06/05/2021

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Ahmet İşcan’ın “Ürkütülen Fincancı Katırları” Adlı Kitabı Yayınlandı

Ahmet İşcan’ın “Ürkütülen Fincancı Katırları” adlı kitabı yayınlandı.

Kitap, KKTC’de farklı televizyonlarda program da yapan Ahmet İşcan’ın birçok gazetede yayınlanan, farklı konuşlardaki 90 köşe yazısından oluşuyor.

Toplumsal duyarlılığı artırmak ve tarihe not düşmek amacını taşıdığını ifade eden Ahmet İşcan, kitap satışından elde edilecek gelirin yüzde 25'inin Kanser Hastaları Yardım Derneği’ne, yüzde 25’inin de Ortopedik Engelliler Derneği’ne bağışlanacağını ifade etti.

06/05/2021 16:31
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TAGS: Ahmet İşcan, Ürkütülen Fincancı Katırları
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