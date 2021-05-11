Ahmet Kaşif’in oğlu Börke Kaşif tutuklandı…

Gazimağusa’nın eski siyasetçilerden Ahmet Kaşif’in oğlu iş insanı Börke Kaşif, bir daireyi 2 kişiye sattığı gerekçesi ile mahkemeye çıkartıldı.

Direktörü olduğu Reflex Team’in yapımı olan Platinum Aptartmanı’nda bir dairenin satışı mahkeme emri ile durdurulmasına rağmen bir başka şahsa satan Börke Kaşif adli kontrol şartı ile teminata bağlandı.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde bugün yargıç karşısına çıkarılan Börke Kaşif, 23 Kasım 2017 tarihinde Gazimağusa’da Platinium Apartmanın 7’nci katındaki 14 numaralı daireyi Lefkoşa’da sakin A.D isimli sahsa 140 bin TL’ye sattı.

Daha sonra Börke Kaşif ve A.D. sözleşme şartlarına uyulmadığı gerekçesi ile davalık oldu. Söz konusu davanın devamı dolayısıyla bahse konu daire üzerinde mahkemeden ara emri alındı.

Börke Kaşif aynı daireyi yeniden sattı…

Börke Kaşif, Gazimağusa’da Platinium Apartmanının 7’nci katındaki 14 numaralı daireyi, daire üzerinde ara emir olmasına rağmen bu kez Gazimağusa’da sakin S.İ.K.’e 48 bin sterlin karşılığında sattı. Börke Kaşif bu satışı gerçekleştirerek mahkeme emrine riayet etmediği gerekçesi ile tutuklandı.

Ülke dışına çıkamayacak…

Börke Kaşif bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde aynı evi 2 kişiye satarak mahkeme emrine riayet etmediği gerekçesi ile hakim karşısına çıkartıldı.

Mahkeme Börke Kaşif’in ülkeden çıkmasını yasaklarken teminat ile serbest bırakılmasına ancak haftada bir kere polise ispat-ı vücut etmesine karar verdi.

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11/05/2021 20:16