Ahmet Keskin’e Silahlı Saldırıyla Bağlantılı Zanlı Mahkemeye Çıkarıldı

Lefkoşa’da Ahmet Keskin’e düzenlenen silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen Metin Emininaç bugün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Özgür Sunalp mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının Lefkoşa’da meydana gelen 'Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarruf, Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu Ve Meskun Mahalde Ateş̧ Açma' suçlarıyla bağlantılı tutuklandığını söyledi.

Polis memuru Sunalp, 22 Şubat 2025 tarihinde saat 15:15 raddelerinde; Lefkoşa’da Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde faaliyet gösteren “Doyduk Doyduk” isimli restoran içerisinde zanlı Muharem Lermi'nin işletmeci Ahmet Keskin'den bir el ateş ederek, sağ baldırından yaraladığını belirtti. Polis, meydana gelen olayın ardından daha önce planlanan ve uygulaması yapılan 'ciddi ve acil olaylara müdahale programı' kapsamında harekete geçtiklerini, Lermi'yi saat 17.00 sıralarında Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapacağı sırada tespit ederek tutuklandıklarını açıkladı. Polis, olayda kullanılan glock marka silahin olay yerinin yakınlarında içerisinde 8 adet mermiyle emare alındığını belirtti. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlı Eminanç'ın 20 Şubat tarihinde silahı Lermi' ye teslim ettiğini belirlediklerini açıkladı. Polis, zanlının 23 Şubat tarihinde tutuklandığını, yapılan muhaceret kontrolünde 12 Şubat’ta ülkeye turist vizesi ile giriş yaptığını tespit ettiklerini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini, son zamanlarda benzer vakaların artığını, kapsamlı bir araştırma yaptıklarını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.