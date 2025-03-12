Ahmet Keskin’i vuran şahıslar cezaevine gönderildi

Lefkoşa’da 22 Şubat’ta Ahmet Keskin’i silahla vurarak yaralayan Muharem Lermi (25) ve ona silah temin eden Metin Eminanç (30), mahkemeye çıkarılarak yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Polis soruşturmasına göre, her iki zanlı da Ahmet Keskin’i vurmak için özel olarak görevlendirilmiş tetikçilerdi. İlk olarak Metin Eminanç, para karşılığı tetikçi olarak KKTC’ye gelip Keskin’in iş yerini gözlemledi, ancak suçu işleyemedi.

Bunun üzerine ikinci tetikçi Muharem Lermi devreye sokuldu ve 22 Şubat’ta Keskin’i iş yerinde bacağından vurdu.

Muharem Lermi , olaydan yaklaşık iki saat sonra Ercan Havalimanı’ndan kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Yapılan soruşturmada, olayda kullanılan silah, boş kovan, şarjör ve sekiz mermiye ulaşıldı. Muharem Lermi’nin ailesinin tehdit altında olduğu için suçu işlediğini söylediği öğrenildi.

Mahkeme, zanlıların ağır ceza gerektiren suçlar işlediğini ve kaçma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirterek üç ayı aşmamak üzere cezaevinde tutuklu kalmalarına karar verdi.