Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çifti bebeklerinin ismini açıkladı

Uzun süredir aşk yaşayan Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural, birkaç ay önce evlilik kararı almıştı. Bodrum Cennet koyunda düzenlenen düğüne Şahin ve Kural'ın ailesi ve yakın arkadaşları katılmıştı.

"ÇOK HEYECANLIYIZ"



Mutlu birliktelikleri devam eden Ahmet Kural-Çağla Gizem Şahin çiftinden nikahtan kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Bebek beklediklerini duyuran ünlü çift, birlikte verdikleri pozlara "Çok heyecanlıyız" notunu düşmüştü.

"KEMAL İSMİNİ ÇOK İSTİYORUZ"

İlk kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşayan ve erkek bebek bekleyen Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural çiftinden ünlü oyuncu, katıldığı bir programda oğlunun adını açıkladı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunduğu programa konuk olan Ahmet Kural, "İnşallah sağlıklı sıhhatli doğar. İnşallah Allah bir kız çocuğu da nasip eder. Daha doğmadan büyük bir heyecan sardı bizi. Kemal ismini çok istiyoruz. Mustafa Kemal’den geliyor ismi. İnşallah olgun kemâle ermiş bir çocuk olur" ifadelerini kullandı.