Ahmet Kural'dan ilk açıklama!

Olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, ‘Hiçbir ceza yaşadığım kabusu hayatımdan silmeyecek’ dedi. Ahmet Kural ise Buket Aydın'la Kanal D Haber'e konuştu: Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum

İşte Ahmet Kural'ın açıklaması:

Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!