Ahmet Kural'ın yeni tiplemesi 'Kıbrıslı Selim'

Türk Sinemasının son yıllarda yetiştirdiği en önemli komedi oyuncularından Ahmet Kural, yakında vizyona girecek Baba Parası filminde müthiş bir performansa imza attı.

Ahmet Kural, ölen babasının mirasının peşine düşen ve bu uğurda üvey annesiyle kıyasıya bir mücadele içine giren Kıbrıslı Selim rolü ile Baba Parası'nda...

Kural, Baba Parası'nda komik lafları, atletik yapısının yanı sıra, Kıbrıs Türklerinin kendine has şivesini başarıyla canlandırdı.

Kıbrısta'ta Özel Ders Aldım

Ahmet Kural, çok merak edilen Kıbrıslı tiplemesi için şu açıklamayı yaptı:

"Kıbrıslı Selim için günlerce çalıştım. Rol arkadaşımaslen Kıbrıslı olan usta oyuncu Osman Alkaş bana çok destek verdi. Kıbrıs'ta da birebir ders aldım ve Kıbrıslı soydaşlarımızla bol bol sohbet ettim. AyrıcaYoutube'dan Kıbrıslı kardeşlerimizin videolarını izledim. Konuşmalarını, espri anlayışlarını inceledim. Sette herkes çok beğendi. Kıbrıslı Selim'i hayranlarımın da çok seveceklerini umuyorum."

Selçuk Aydemir İmzası

Selçuk Aydemir'in senarist ve yönetmenliğini üstlendiği filmde Ahmet Kural, Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin, Özgür Emre Yıldırım, Deniz Barut, Giray Altınok, Ayhan Taş, Osman Alkaş rol alıyorlar. Baba Parası 1 Ocak 2020'de vizyonda olacak.

07/11/2019 12:12