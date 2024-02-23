Ahmet Latif, basın toplantısı düzenleyerek belediyenin bir yıllık çalışmalarını değerlendirdi

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, belediyeleri birleştiren yasayla birlikte hizmet verdikleri köy sayısının dokuza yükseldiğini belirterek hizmet sınırlarının genişlemesi ve geniş bir coğrafyayı kaplamasının sorumluklarını artırdığını söyledi.

Latif, belediyelerin birleşmesinden kaynaklanan ve öngörülemeyen sorunlar yaşandığını da ifade etti.

Mesarya Belediye Başkanı Latif, bugün düzenlediği basın toplantısında, belediye başkanı olarak görev yaptığı bir yılı değerlendirdi, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

-“Yeni oluşumla dokuz köyle hizmet veriyoruz”

Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası ile bölgede bulunan Akdoğan, Vadili, Paşaköy ve İnönü’nün birleştirilerek Mesarya Belediyesi’nin oluşturulduğunu anımsatan Latif, yeni oluşumla Akdoğan, Vadili, Turunçlu, Paşaköy, İnönü, Dörtyol, Korkuteli, Aslanköy ve Pirhan olmak üzere dokuz köye hizmet verilmeye başlandığını belirtti.

Mesarya Belediyesi’nin hizmet sınırlarının genişlemesi ve geniş bir coğrafyayı kaplamasının sorumluklarını artırdığını dile getiren Latif, altyapı hazırlığı yapılmadan belediyelerin sayısının düşürülmesi ve dört belediyenin birleştirilmesinin, Mesarya Belediyesi için beraberinde birçok sıkıntıyı, sorunu ve uygulanması gereken prosedürleri getirdiğini anlattı.

Belediyelerin birleşmesinden kaynaklanan ve öngörülemeyen sorunlar yaşandığını söyleyen Latif, banka hesaplarının birleştirilmesi, resmi evrakların Mesarya Belediyesi adına düzenlenmesi, yeni tüzükler hazırlanması, intibakların yapılması, yeni logo belirlenmesi gibi çalışmaların yapılarak sorunların giderildiğini kaydetti.

Latif, vatandaşlara temiz bir çevrede sağlıklı ve çağdaş bir yaşam alanı oluşturmak adına temizlik ve bakım çalışmaları yapıldığını söyleyerek, bu çerçevede temizlik çalışmaları, mezarlıklarda genel bakım onarım ve temizlik, haşerelere karşı hane, iş yerleri ve ağıllara yönelik ilaçlamalar yapıldığını ifade etti.

Okullar, kamu binaları ve piknik alanlarında çam kese böceği için ilaçlamalar yapıldığını söyleyen Latif, belediye sınırlarında bulunan Akdoğan Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve Anaokulu, Vadili – İnönü İlkokulu, Paşaköy Eşref Bitlis İlkokulu, Dörtyol İlkokulu ve Polatpaşa Lisesi yöneticileriyle toplantılar düzenlenerek okullar açılmadan köklü temizlik, tadilat, bakım- onarım yapıldığını belirtti.

-Aydınlatma ve altyapı sorunlarına yönelik çalışmalar

Karayolları Dairesi ve belediyenin ortak çalışmasıyla Lefkoşa -Gazimağusa çift şeritli ana yolunda refüj ve yol kenarlarının temizliğin sağlandığını dile getiren Latif, kavşaklardaki aydınlatma ve sokak lambaları yanmayan mahallelerdeki sıkıntıları giderdiklerini kaydetti.

-Kaldırım, ova yolu, banket...

Bölgede altyapı, kaldırım drenaj, ova yolları ve yol tamiri çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Latif, şu bilgileri verdi:

“Dörtyol’a 600, Turunçlu’ya 860, Vadili’ye 300 Aslanköy’e 535 metre kare kaldırım çalışması yapıldı. Dörtyol Ağıllar yolu 4 bin 500, İnönü-Dörtyol ova yolu 3 bin 700, İnönü-Turunçlu ova yolu 5 bin 900 olmak üzere toplamda 17 bin 20 metrelik ova yolu dolgu yapılarak ıslah edildi. Paşaköy – Vadili ana yolu, Vadili- Akdoğan ana yolu, Akdoğan -Türkmenköy ana yolu, Vadili - İnönü ana yolu, İnönü Lefkoşa/Mağusa ana yolu, Turunçlu-Lefkoşa/Mağusa ana yolundaki, tehlike arz eden banketlere dolgu yapıldı, sürücülerimizin can ve mal güvenliğini emniyete almayı çalışıyoruz.”

Beyarmudu kavşağı-Dörtyol ana yolunda çalışmaların başlayacağını dile getiren Latif, Karayolları Dairesi ile iş birliği içinde olduklarını belirtti.

-“Su baskınlarının önüne geçildi”

Latif, kış aylarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dere yatakları, drenajlar, köprü altları temizlenerek yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçildiğini belirtti.

Uzun yıllar Vadili’de Alioğlu Deresi güzergahında yaşanan sel baskınlarında bölge halkını maddi ve manevi kayıplara uğrattığını söyleyen Latif, “TC Karayolları Dairesi ile istişare ederek ortak çözüm arayışına gidilmiştir. Belediyemizin hazırlamış olduğu proje ile Vadili’de köprü yapım çalışması hızla devam ediyor. Ayrıca Akdoğan - Vadili girişindeki köprünün geçiş yerlerine betonarme istinat duvarı yapılmıştır.” dedi.

Çocuk oyun parkları ve düğün salonlarının tüm bakım onarımlarını yaptıklarını söyleyen Latif, halkın güvenliğinin sağlanması amacıyla belirli alanlara güvenlik kameraları yerleştirildiğini kaydetti.

Latif, araç filosuna kattıkları 11 araçla –üç salon araç, ekskavatör, çekici, rampalı yükleyici, damperli kasa, orta boy silindir, çift kabin arkası açık van, panel van, traktör- daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini söyleyerek, tüm araçlara takip sistemi kurulduğunu belirtti.

-“Evde sağlık hizmeti”

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 65 yaş ve üzeri 1440 üyenin yaşam kalitelerini artırmak amacıyla evlerinde sağlık hizmeti verdiklerini söyleyen Latif, evlerinden çıkamayan vatandaşlar için kuaför- berber hizmeti sağladıklarını, doğum günlerinde ziyaretleri sürdürdüklerini belirtti.

Latif, “aramıza hoş geldin bebek” hizmeti ile doğum yapan aileleri ziyaret ederek bebek paketleri dağıttıklarını ifade etti.

-“Online ödeme noktalarıyla kolay ödeme olanağı sağlandı”

Latif, Vergi Dairesi, Sosyal Sigortalar Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’ne yapılan 3 milyon 859 bin 120 TL ödeme ile personelin geriye dönük eksik yatırımlarının tamamlanarak güncel duruma getirildiğini söyledi.

Latif, yedi yerleşim yerine kurdukları kiosk cihazlarıyla (online ödeme noktası) halka 7/24 kontör yükleme, elektrik ve telefon faturalarını daha çağdaş ve kolay bir şekilde ödeme olanağı sağlandığını dile getirdi.

Vatandaşların daha kolay ve hızlı bir şekilde belediyeye ulaşımlarını sağlamak amacıyla Alo 1826 şikayet ve istek hattını oluşturulduğunu söyleyen Latif, “2024 yılında bölgemizi her yönden daha da ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızın mutluluğuna olumlu katkı sağlayacak yepyeni projeler üretmek öncelikli hedefimiz olacaktır” dedi.

-“Geçitköy’den su iki yıl içinde bölgeye ulaşacak”

Basının sorularını da yanıtlayan Latif, Mesarya bölgesinin inşaat patlaması yaşanması muhtemel bir bölge olduğunu söyleyerek, kontrollü ve düzgün bir planlamanın önemine işaret etti.

Başka bir soruyu yanıtlayan Latif, Geçitköy’den tarım amaçlı suyun iki yıl içinde Mesarya’ya ulaşmasının beklendiğini belirtti.