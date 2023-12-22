Ahmet Latif’tek yürek burkan paylaşım

Mesarya Belediye Başkanı Ahmet Latif, sosyal medya hesabından dün trafdik kazası geçirdikten sonra hayatını kaybeden Yusuf Mert ile ilgili yürek burkan bir paylaşım yaptı. Başkan Latif, açıklamasında olayın detaylarına değinerek, hastane sistemlerindeki eksiklik ve düzensizliklere vurgu yaptı. "Arkadaşımı hastane hastane gezdirdiler, hayatını kaybetti" ifadelerini kullanan Ahmet Latif, geçen süre içinde yaşanan aksaklıkları dile getirerek acı bir kaybın yaşandığına dikkat çekti.

Ahmet Latif'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

Ahmet Latif'in paylaşımının tamamı şöyle:

"Dün saat 12.23'de Vadili S-Mar Süpermarket önünde muhtemelen araba içerisinde geçirdiği kalp krizi sonucu personelim Yusuf Mert kaza geçirmiştir.

Ardından 21 dakika sonra Ambulans olay yerine gelmiştir. Kaza yerine gelen 112 ekiplerine orada bulunan iş arkadaşları ve oğlu babasının 5 tane stendi ve kalp sorunu olduğunu vakit kaybetmeden Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne götürülmesi gerektiği uyarısı yapmışlardır.

Buna rağmen Yusuf’u ısrarla anjiyo cihazı arızalı olan Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürmüşlerdir. Mağusa Devlet Hastanesi'ne götürüldükten sonra anjiyo makinasının bozuk olmasından dolayı oradan alınıp Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine sevk edilmiştir.

Anjiyo makinası bozuk ve bu durum 112 Komuta Merkezinin neden bilgisi olmaz!!!

Buradan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen arkadaşımız bu sefer de ameliyathanenin dolu olması nedeniyle tekrardan Yakın Doğu hastanesine sevk edilir ve maalesef tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaz.

Kazanın olması ile hastaneye gidene kadar geçen sürede sistemsizlik ve düzensizlikten dolayı geçen yaklaşık üç saatlik süre bir insanın canına mal olmuştur.

Dakikaların altın kıymetinde olduğu bu tür olaylarda koordinesizlikten dolayı geç müdahalenin ölümle sonuçlandığını bir kez daha gördük.

#İnsanHayatıBuKadarDaUcuzOlmamalıdır.

Tüm ailesi, sevenleri ve beldemize başsağlığı dilerim."