Ahmet Latif’ten Akdoğanlılara çağrı…

Akdoğan Belediyesi resmi sosyal medya sayfasından bölgede yaşayan 4 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

Konuyla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yapan Akdoğan Belediye Başkanı Ahmet Latif, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları istişare sonucu 4 vakanın teyit edildiğini aktardı.

Vakalara temas eden kişilerin acilen belediye ve Pandemi Hastanesi’ne başvurmasını isteyen Latif, ‘PCR testi yaptırın, bu bir insanlık görevidir” dedi.

Ahmet Latif’in açıklamaları şöyle:

“Covid-19 sürecinde yerel bulaşın hızla arttığı görülmektedir. Bugün 4 vatandaşımızın Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve temaslıların da olduğu ortaya çıkmıştır. Temaslıların, daha etkin bir mücadele yapılması için Pandemi Hastanesine başvurmaları ve PCR testi yaptırmaları gerekmektedir. Bu bir insanlık görevidir. Akdoğan bölgesi vatandaşlarının hassasiyetinin daha fazla olması lazım. Çünkü 4 yerel vakamız var. Halkımızı gerekli ilgiyi üst seviyede göstermeleri konusunda uyarıyor, herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Evde kalın, mesafenizi koruyun ve maskenizi takmayı sakın unutmayın..."

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21/12/2020 19:58