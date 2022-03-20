Ahmet Mekin: Tek dileğim eşimden önce ölmekti

Türk sinemasının emektar oyuncularından, Altın Portakal ödüllü Ahmet Mekin'in kanser tedavisi gören 63 yıllık hayat arkadaşı Kumral Şükran Kurteli (82), 3 Şubat 2020'de, 2,5 aydır tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde onkoloji bölümünde hayata gözlerini yummuştu.

Hastalığı boyunca eşinin yanından bir an olsun ayrılmayan ve Kurteli'nin vefatıyla sarsılan 89 yaşındaki Mekin, eşinin vefatından iki yıl sonra sessizliğini bozarak Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e konuştu.

"EŞİM GİTTİ VE BEN DAĞILDIM"

Oyuncu, "Kendimi hâlâ toparlayamadım. Hayat ve herkes anlamını yitirdi. Belki bu acı hafifler sandım ama hiç öyle olmadı. Nefes almak bile zül gelmeye başladı. Zamanın acıları hafiflettiği büyük bir yalanmış. Öyle romantik cümleler kuramamam, biz eşimle bir bütündük. O gitti ve ben dağıldım. Tek dileğim ondan önce ölmekti ama o da olmadı" ifadelerini kullandı.

"CAMDAN ONU GÖRÜYORUM"

Sürekli eşinin mezarına gidip dertleştiğini anlatan Mekin, "Yaşıyorum ama gelin bana sorun. Sürekli mezarına gidiyorum, yine hayatı onunla paylaşmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Usta oyuncu, "Mezarlığı evimin yanında, evimize bakıyor. Camdan onu görüyorum. Ona sabahları 'günaydın’, akşamları 'iyi geceler' diyorum. Kimse erkekler ağlamaz demesin, ağlıyorum. Cemşit'ten farkım yok" dedi.

Ahmet Mekin, "Evlenmeyi düşünmez misiniz?" sorusuna, "Ben onu sonsuz bir aşkla severken nasıl böyle bir ihanette bulunabilirim? Eve yatılı bir çalışan bile almıyorum. Çünkü evimde eşimden başka bir kadın hiç olmadı" cevabını verdi.

2 HAFTA ÖNCE EŞİNİ ANLATMIŞTI

Ahmet Mekin, kendisi gibi oyuncu olan eşi için, vefatından 2 hafta önce DHA'ya verdiği röportajda "1957 yılında eşim Avrupa'da Orhan Kemal'in romanından uyarlanan 'Suçlu' filmi ile uğraşıyordu. O tarihlerde tanıştık. Birlikte yaşamaya karar verdik ve eşim o tarihten itibaren oyunculuk yapmayacağını söyledi. Neden diye sordum, 'Evlilikte, beraber oyunculuk olmuyor' dedi. O tarihten sonra da sinemaya dönmedi. Bu nedenle 63 yıl süren evliliğimizi o ayakta tuttu. Hem de aslan gibi devam ettirdi. Torunlarımız evlenmeye başladı, çevremiz genişledi ancak bu hastalık bizi çok üzdü" ifadelerini kullanmıştı.

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20/03/2022 14:12