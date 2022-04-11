Ahmet Melih Yılmaz: İsmimi değiştirmeyeceğim

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu olan Ahmet Melih Yılmaz, geçtiğimiz yıl final yapan 'Çukur' dizisinde ‘Timsah Celil’ karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Birçok sinema filmi ve dizide rol alan, son olarak 'Cam Tavanlar' dizisinde 'Şinasi' karakteriyle izleyici karşısına çıkan 33 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla trans birey olduğunu duyurdu.

"DUDAKLARIMI YAPTIRMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Ahmet Melih Yılmaz, "Travestiyim diye 'ayol' diye konuşmak zorunda değilim. Travestiyim diye dudaklarımı da yaptırmak zorunda değilim" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde Ankara'da yaşayan, Instagram ve Tiktok hesaplarından değişimiyle ilgili paylaşımlar yapan Ahmet Melih Yılmaz, son haliyle gündeme geldi.

"BÜTÜN BENLERİMİ SEVİYORUM"

Yılmaz, 17 bin 500 takipçisi bulunan Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde paylaştığı bir fotoğrafına, "Ben bütün benlerimi seviyorum esasen. Sizi bilemem tabii" notunu düştü.

TACİZE UĞRADIĞINI ANLATTI

2013 yılında 'Kadınlar Aşklar Şarkılar' isimli tiyatro sahnesinde trans bireyi canlandıran oyuncu, oyun sırasında tacize uğradığını şu sözlerle anlatmıştı:

"Dans sahnesinde masaların arasında dolaşarak seyirciyle daha yakın olmak istedim. O esnada adamın teki çıkardığı 20 TL'yi cebime sıkıştırdı. Trans kadınların gerçek birer devrimci olduğunu düşünüyorum."

ÖDÜL TÖRENİNDE GÖNDERME YAPMIŞ

Öte yandan 2020 yılında gerçekleşen 27’nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ‘Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görülen Ahmet Melih Yılmaz'ın, törende yaptığı konuşma dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun, aldığı ödülü göstererek, "Bir de bunun ‘Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü'nü alırsam bu iş benim için tamamdır" dediği ortaya çıktı.

"ZENGİN KOCAM OLMADIĞI İÇİN ÇALIŞMAK ZORUNDAYIM"

Ahmet Melih Yılmaz, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Muhabirlerin röportaj isteğini geri çevirmeyen oyuncu, "Çekin bakalım güzele bakmak sevaptır" dedi. Ankara'ya taşındığını ve bazı estetik operasyonlar için İstanbul'a geldiğini belirten oyuncu, "İsim değişikliği yapmayacağım, 32 yıllık ismimi değiştiremem. Tiyatro ve sosyal medyadan para kazanıyorum, bütün birikimimi de estetiğe harcıyorum. Zengin kocam olmadığı için çalışmak zorundayım" dedi.

Yılmaz, "Erkek arkadaşınız mı var mı?" sorusuna, "İnşallah olur, istiyorum olmasını" yanıtını verdi.

“TÜRKİYE’Yİ TERK EDİYORUM”

Muhabirlerin, “Bir projede yer alacak mısınız?” sorusuna ise oyuncu, sitem dolu cevaplar verdi. Piyasaya fazla geldiğini ve bu piyasayı bıraktığını söyleyen oyuncu, "Zaten eski arkadaşlarımdan kimseyle görüşmek istemiyorum. Arkama bakmadan gitmek istiyorum buralardan. Türkiye piyasasını bıraktım ve yurt dışında işler kovalıyorum, bu işler adamına göre oluyor yeteneğe göre olmuyor yeteneğe göre olsa Türkiye'nin sayılı zenginlerinden olurdum" cevabını verdi.

(Milliyet)

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11/04/2022 12:03