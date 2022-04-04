Ahmet Mithat Berberoğlu 20'nci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) kurucularından ve ilk Genel Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu, 20’nci ölüm yıl dönümünde anıldı.

Karaoğlanoğlu Mezarlığı’ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ailesi, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, eski Girne milletvekillerinden Fadıl Çağda, CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, bazı milletvekilleri, parti temsilcileri ve Berberoğlu’nun sevenleri katıldı.

ERHÜRMAN: “BERBEROĞLU’NA GÖSTERECEĞİMİZ EN BÜYÜK SAYGI, BU MÜCADELEDE YILMADAN ONUN GÖSTERDİĞİ YOLDA YÜRÜMEKTİR”

CTP Genel Başkanı Erhürman, anma töreninde yaptığı konuşmada, Berberoğlu’nu, saygı, sevgi ve rahmetle anarak, “Işıklar içinde uyusun” dedi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesindeki önde gelen isimlerden, bazılarının hatırlatıldığı bazılarının ise unutturulmaya çalışıldığını söyleyen Erhürman, “Ahmet Mithat Berberoğlu, hiçbir şekilde unutturulamayacak isimlerden biridir. Onu bilenler, sevenler, bu toplum için yaptıklarına tanık olanlar, unutulmasına asla fırsat vermedi, vermeyecek” dedi.

Erhürman, Berberoğlu’nun yürüttüğü, Kıbrıs Türk halkının, varoluş, demokrasi, özgürlük, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi çağdaş yaşam mücadelesinin, her zaman ileriye dönük olmasa da, bugün de devam ettiğini belirterek, “Berberoğlu’na göstereceğimiz en büyük saygı, bu mücadelede, yılmadan onun gösterdiği yolda yürümektir. O’nun mücadelesi bugün de yolumuza ışık olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

ÖZERSAY: “ANAYASA’NIN ÜSTÜNLÜĞÜ VE ANAYASA’YA SAHİP ÇIKMA BAĞLAMINDA, ORTAYA KOYDUĞU DURUŞ ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR”

HP Genel Başkanı Özersay, Berberoğlu’nu ilk olarak, 1960’lı yıllarda Kıbrıs Türk toplumunun 1960 Anayasası’ndan kaynaklanan haklarını savunduğu bir davadan tanıdığını söyleyerek, bu davada zaruret doktrinine dayalı olarak Kıbrıslı Türklerin haklarının gasp edilmeye çalışıldığını ve Berberoğlu’nun Rum yargıçlar karşısında halkının haklarını güçlü bir şekilde savunduğunu dile getirdi.

Özersay, “Bugün geldiğimiz noktada, Anayasa’nın ayaklar altına alındığı, zaruret doktrinin bir kez daha, zamanında başkalarının yaptığı gibi, istismar edildiği bir dönemden geçerken, o dönemde Berberoğlu’nun yapmış olduğu savunma dikkate değerdir” dedi. Özersay, Berberoğlu’nun Anayasa’nın üstünlüğü ve Anayasa’ya sahip çıkma bağlamında, ortaya koyduğu duruşun önemine dikkat çekti.

Çok partili siyasi yaşama geçişte, öngörülü bir lider olarak, Berberoğlu’nun attığı adımın da önemli bir katkı olduğunu söyleyen Özersay, Berberoğlu’nu saygı ve rahmetle andı.

ÇAĞDA: “BERBEROĞLU’NUN 82 YILLIK ÖMRÜNDE BÜTÜN GAYRETİ KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN MUTLULUĞU VE REFAHI İÇİN OLMUŞTUR”

Berberoğlu’nun yakın arkadaşlarından, eski Milletvekili Fadıl Çağda ise, bir Limasollu ve bir Girneli olarak, mücadele arkadaşını anıyor olmak ve adını gelecek kuşaklara duyurmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çağda, Berberoğlu’nun yurt dışında hukuk eğitimini tamamlayıp ülkeye döndükten sonra toplumu için verdiği mücadeleye dikkat çekerek, Berberoğlu’nun 1953’te Limasol belediye üyelik seçimlerini kazandığını, 1954’te Enosis plebisitini Birleşmiş Milletler’e götüren Rum toplumuna karşı, New York’a giderek, Kıbrıs Türk toplumunu savunduğunu, 1960 seçimlerinden sonra ise Girne’yi ilk ve tek milletvekili olarak temsil ettiğini anlattı.

Berberoğlu’nun Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu’nu kurarak, Kıbrıs Türk toplumunun bütünleşmesini sağladığını, ayrıca 1963 olaylarında Birleşmiş Milletleri devreye sokarak saldırıları önlemeye çalıştığını da dile getiren Çağda, “Onun, 82 yıllık ömründe bütün gayreti Kıbrıs Türk toplumun mutluluğu ve refaha kavuşması için olmuştur” dedi.

“YAPTIĞI HİZMETLERDEN EN ÖNEMLİSİ CTP’Yİ KURMAK OLMUŞTUR”

Çağda, Berberoğlu’nun yaptığı hizmetlerden en önemlisinin CTP’yi kurmak olduğunu da kaydederek, bir parti kurarak, Kıbrıs Türk toplumunun politik örgütlenmesinde ilk adımı attığını, onun “gelecek dönemlerde birçok partinin kurulacağı ve batılı demokratik düzene kavuşulacağı” inancının, yıllar sonra diğer partilerin de kurulmasıyla gerçekleştiğini ifade etti.

Çağda, “Işıklar içinde uyu, Yüce Önder. Açtığın yolda, Kıbrıs Türk toplumu, çağdaş, demokratik bir yapıya kavuştu. Bundan dolayı sana minnettarız” ifadelerini kullandı.

KİŞİ: “SON YILLARDA YAŞANILANLAR VERDİĞİ MÜCADELEYİ DAHA ANLAMLI KILIYOR”

Törende konuşan CTP Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi ise, Berberoğlu’nun vefatının üzerinden 20 yıl geçtiğine işaret ederek, son yıllarda yaşanan olayların, o yıllarda verilen mücadeleyi ve çekilen zorlukları daha anlamlı kıldığını belirtti. Kişi, bu mücadelenin kendilerine her zaman ışık tutacağını, bu mücadeleyi ileriki yıllara taşımaya devam edeceklerini kaydetti.

Berberoğlu’nun kabri başındaki anma töreninin ardından, saat 12.00’de, Girne’de, Limasol-Girne Şehitleri ve Özgürlük Anıtı’nın yer aldığı meydana, Ahmet Mithat Berberoğlu’nun ismi verilmek üzere bir tören düzenlendi.

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04/04/2022 13:04