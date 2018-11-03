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Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi

Yaklaşık 15 kilo veren oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, önceki gün Cihangir'de berber sırası beklerken görüntülendi.

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03/11/2018

Ahmet Mümtaz Taylan 15 kilo verdi

 

8-18 denilen diyeti uyguladığını söyleyen Ahmet Mümtaz Taylan, “Tüp mide ameliyatı falan yaptırmadım. Boğazını tutunca zayıflıyorsun. Tartıya pek çıkmıyorum ama şimdiye kadar 15 kilo verdim. Diyet falan da yapamadım. Sabah 8 kahvaltı, akşam 18 yemek, sonra boğazını tutuyorsun. 18’den sonra bir şey yemeyince zayıflıyor insan” dedi. Milliyet’in haberine göre, usta oyuncu, yakın zamanda ‘Halka’ adlı dizi projesine başlayacağını da sözlerine ekledi.

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TAGS: Ahmet Mümtaz Taylan
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