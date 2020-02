Ahmet Muratoğlu: Bir Barış Sevdalısının Bile Düşmana İhtiyacı Olabilir

Belki de iddialı bir başlık ama Kıbrıs Türk toplumunun 74 sonrası siyasi tarihsel sürecinde nereden nereye geldiğine dair ortaya çıkan tablo bu.

Hatırlıyorum da sağ kesimin yıllarca sol ve sosyal demokratlara yönelik kullandığı ötekileştirici, bölücü ve düşmanca dili şimdilerde kendini ‘sol’ addeden bir kesmin nasyonel ve dışlayıcı literatür ile kullanmasıdır.

Siyasal tarihte süre gelen hegemon güçlerin yada hegomon olma çırpınışları içerisinde olan zümrelerin varlık nedenleri yaratılacak bir ‘‘DÜŞMAN’’ üzerinden oluşturacakları kamuoyu ile kendilerine taraftar devşirmektir.

Umberto Eco’nun kitabı “Düşmanı Yaratmak”ı okumamışsanız tavsiye ederim. Yazarın rastgele yazılarından oluşan kitabına ismini veren makale bir düşman yaratma katalogu gibi. Kitapta tarihin ünlü düşmanlarından, paganlardan, cadılardan, farklı renklerden topluluklara örnekler verirken önemli bir şeyin altı çiziliyor. Savaş kimilerine göre, toplumu toplum yapan “beni”, “bizi”, “ülkeyi”, “milleti” yaratan şeydir diyor Eco. Bir barış sevdalısının bile düşmana ihtiyacı olabileceğini ima ediyor.



Aslında yazarın söylemek istediği çok basit; toplumlar olarak yada bireysel olarak var olabilmeyi, düşman inşa etmeye bağlıyor. Bizim gibi olmayanı, tehdit unsuru olarak görüyoruz. Tehdit unsuru olmayanları “potansiyel tehditkarlar” ilan ederek mimliyor, linç ediyoruz. Gördüğümüz şu; var olabilmemiz için gereken şey, zıttınız. Çünkü biz, ancak ve ancak onun varlığıyla varız. Aynı zamanda o bizim düşmanımız. Kitap güzel değişik perspektiflerle ele alınmış iyi analiz edilmiş, tavsiye ederim.

Öte yandan dünyaca ünlü Kıbrsılı Türk psikiyatri profesörü Vamık Volkan’ın severek okuduğum ve günlük yaşamdan uygulamalarını bire bir görüp şahit olduğum kitabı ‘The Need to Have Enemies & Allies’, Umberto Eco gibi yaşamını güçlü ve taraftar toplayarak idame ettirmek isteyen ülkelerin uluslararası boyutta düşman yaratarak güç toplama ve taraftar elde etmesine yönelik harika bir kitap.

Şöyle ki; her toplumun değer yargıları, normları, yazılı ve yazılı olmayan değerleri vardır; ve bu değerlerin iyi etüd edilmesi ve psikososyolojik olarak ele alınması sonucunda en hassas olduğu unsurlar tespit edilir ve bunun üzerinden kişiler veya ülkeler güç elde ederler. Bu yaklaşım bugünlerde size de yabancı gelmiyor sanırım !!!

Düşman inşa etmek, hatta icat meselesi bugünün dünyasında sadece, yerel şartlar, ekonomik çıkarlar, din ve sosyoloji ile tam açıklanamaz. “Düşman yoksa onu inşa etmek gereklidir”, çünkü; “düşman sahibi olmak sadece kimliğimizi tanımlama açısından değil, aynı zamanda kendi değer sistemimizi ölçebilmek için bir engel edinmek ve o engelle yüzleşirken kendi değerimizi sergilemek açısından da önemlidir.”

Toplumların, devlet ve kitleler yanında bireylerin de şu veya bu derecede yüklendikleri bu görüntü, kadim çağlardan beri her daim önümüze gelir, herkes biraz varlığını, gereklilik ve gücünü ondan, kötüden, düşmandan, ötekinden alır.

Hatta ileri yorumla “Demek ki düşmansız yapamıyoruz” diyebiliriz. “Düşman figürü uygarlığa özgü süreçlerle bile ortadan kaldırılamamıştır. Bu ihtiyaç en uysal ve barış yanlısı insanın bile özünde vardır.” Burada önemli olan Umberto Eco’nun da bu yorumlara ulaşması bu hükümlere varması değil bu yol boyunca kat ettiği dil, düşünce ve bağlam eşiklerinin denemenin sağaltıcı filtresinden geçmiş olmasıdır.

Unutmamamız gereken bir unsur da uluslararası ilişkilerde kullanılan diplomatik dil ancak diplomasi bilgisine ve uluslararası tecrübeye vakıf olan yetişmiş kişilerce kullanılabilen sihirli bir literatürdür.

Düşman diye addettiklerinizle bile temas kurarken kavgacı, linçsel, dışlayıcı, ötekileştirici ve kötüleyici dili değil diplomatik akılcıl dili kullanmanız size her açıdan avantaj sağlarken gerek kendi toplumunuz içerisinde geniş bir kitle tarafından gerekse uluslararası toplum tarafından anlaşılmanıza ve desteklenmenize yol açacaktır.

Sevgi ile kalın…..

24/02/2020 14:09