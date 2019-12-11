Ahmet Muratoğlu: Bir Finlandiya olmasak da kadınların gücüne inanıyorum

Birkaç gündür Finlandiya’da Sosyal Demokrat Parti lideri hem genç hem de ‘kadın’ olan Sanna Marin’in başkanlığında kurulan yeni hükümet tüm dünyada olduğu gibi kuzey Kıbrıs’ta da çeşitli çevrelerce gıpta ile bakılarak hem takdir ediliyor hem de kadınların siyasetteki yeri konusunda olumlu söylemler dillendiriliyor.

Ülkemizdeki kadınların siyasetteki yeri ile alakalı olarak Finlandiya’da alınan sonuçların takdir edilmesi ve birçok çevrece desteklenmesi sanki de bir tezatın da ortaya çıkmasına vesile oluyor.

Madem ki kendini gerek eğitim, gerek iş, gerek kamu gerekse sosyal yaşamda ispatlamış kadınları bu kadar destekliyor ve özellikle ülkenin şekillenmesinde pozitif olarak etkili olacağına inanıyoruz, neden siyasette ve karar alma mekanizmalarında bu özelliklere sahip olan kadınlara fırsat vermiyoruz ?

Bugün Cumhuriyet Meclisi’ne baktığımızda ilk kez tarihimizde kadın vekil sayısı yüzdesi sadece %18 !!! Bakanlar Kurulu’nda ise sadece 1 kadın Bakanımız var; yani 11’de 1.

Belediye başkanlığına ise tarihimiz boyunca sadece bir kez kadın seçildi. KKTC'nin ilk kadın belediye başkanı Akıncılar’dan çıktı. 1986 yılında Akıcılar Belediyesi’nin başkanlığı için Ulusal Birlik Partisi’nden (UBP) aday olan Sevim Akbaş başkan seçildi ve 1986’dan 1990 yılının Nisan ayına kadar belediye başkanlığı görevini yürüttü. Ancak ne yazık ki Akbaş, 1990 yılının Nisan ayında hayata gözlerini yumdu.

KKTC'de iki kez kadınlar meclis başkanı oldu. Biri, kadın vekiller arasında en çok milletvekilliğini kazanan Fatma Ekenoğlu olurken, diğeri ise Siber Sibel oldu.



İlk kadın Başbakan ise Sibel Siber olurken, KKTC'nin ilk ve tek kadın başbakanı olma özelliğini de taşıyor.

İlk kez 1990 yılında kadınlar seçimle meclise girdi 1990 yılında yapılan genel seçimde Lefkoşa’dan milletvekili seçilen Gülin Sayıner ve Gazimağusa’dan Ruhsan Tuğyan, Kıbrıslı Türklerin kurduğu meclislere seçimle giren ilk kadın vekiller oldu.

Peki hal böyle iken kuzey Kıbrıs yurtdışında seçimle iktidara gelen kadınları seviçle karşılarken kendi ülkemizde bunun gerçekleşmesi için ne yapıyoruz ?

Şöyle ki, Devlet Planlama örgütü’nün 2017 verilerine göre nüfusumuzun %47.4 kadın ve mecliste temsiliyet sadece %18, kamuda üst düzey yönetici kadrolarında kadın oranı ise %32.

Tabi bunun mesleklere göre de kadın çalışanların yüzdeliği kanımca hiç de iç açıcı değil.

Burada benim daha çok üzerinde durduğum konu ise kadınların siyasetteki yeri ve önemidir. Kadınların siyasi katılımı, cinsiyet eşitliğini sağlama, vatandaşların ihtiyaçlarına daha fazla cevap verme, partiler ve temsil sorunu yaşayan farklı kimlikler arasında daha fazla işbirliği yapma ve daha sürdürülebilir bir geleceğin inşası gibi demokratik kazanımlar sağlamasıdır.

Ülkemizde diğer geri kalmış ülkelerdeki gibi erkeği “güçlü, akıllı, yöneten”, kadını “güçsüz, duygusal, korunması gereken, yönetilen” olarak gören erkek egemen zihniyet çok da etkili değilken siyasi partilerce kadın kotası konmasına rağmen kadınların siyasi yönetimdeki temsiliyetinin düşük oranda olması bir açıdan da sanırım KADINLARIN KADINLARI yöneten kadrolarında görme konusunda tercih sıkıntısı yaşamalarıdır.

Siyasette yer edinmek ve kendini geliştirmek için uğraş veren kadın siyasilere karşı da en sert eleştiriler yine kadın örgütlerinden ya da belirli zümrelerce kanaat önderi olarak adledilen kadınlar tarafından yapılmaktadır.

Tabi ki kadınların aktif siyasete girme konusunda gerek sosyolojik gerekse siyasi bazı zorlukları da mevcut; ancak siyasette erkek egemen unsurların aşılması için öncelikle kadınların dayanışması gerekir. İnanıyorum ki kadınlar ortak bir hedef doğrultusunda dayanışma ve hoşgörü içerisinde birbirlerine destek olurlarsa ülkemizde de siyasete farklı bir pozitif tarz getirecekler…

Bir Finlandiya olmasak da kadınların gücüne inanıyorum….Sadece Finladiya’daki kadınların başarısına değil, kuzey Kıbrıs’ta da bu başarılara sevineceğimiz günlerin gelmesi umuduyla…

11/12/2019 15:46