Ahmet Muratoğlu: Kaş yapayım derken göz çıkartmayın

Günlük yaşamımda sosyal olduğum kadar sosyal medyayı da geçmişten kalan alışkanlıklar çerçevesinde mümkün mertebe takip eden ve yapılan yorumları ve ifade edilen görüşleri de okumaya çalışan biri olduğumu söyleyebilirim….

Tabi genel hatları ile sosyal medya, kişilerin internet üzerinden birbiriyle etkileşim ve paylaşım içersinde bulunmalarına olanak sağlayan ortamların tümüne deniyor. Bireylerin içerik, profil, fikir, bakış açısı, ve algı biçimlerini paylaşmak için kullandıklar çevrimiçi araçların tümüne diyoruz...

Demokratik bir hukuk devletinde demokrasi size bir başkasının özgürlük alanını gasp ve hakaret hakkı vermez. Kimseye söz hakkı bile vermiyor ben istediğim gibi konuşurum demek de sizing normal koşullarda hakkınız değildir.

Bunun idrağına varmayan kişilere de nezaket çerçevesinde kendi kişisel haklarınıza zeval gelmeden uyarma ihtiyacınız da doğal olarak ortaya çıkınca hakaret dolu, düzeysiz, seviyesiz, bilgiden yoksun, nefret içerikli, absürt kelimelere maruz kalıyorsunuz…

Günlük yaşamınızda yüzünüze karşı bu ifadeleri kullanmaktan çekinen veya korkan kişiler bir bakıyorsunuz sosyal medya ortamında ordinaryüs kimliğine bürünüp üst perdeden size her türlü ahlak dışı ifadelerle saydırıyor, tabiri caizse LİNÇ etmek için holigan kıvamında kendisine benzeşenlerle Karın Deşen JAK kılığına giriyor…

İşin bir diğer tuhaf yanı ise bunu yapan avukat, öğretmen, kamu görevlisi, özel sektör çalışanı, yönetici, işçi, işsiz ve bunun gibi farklı mesleklerden olan insanlar. Bir durum allah aşkına ! Size yapılmasını istemediğinizi başkalarına yapmayın,

Günlük yaşamında sosyal olmayan bir çok kişi kendi kişiliğini bulma alanı olarak sosyal medyayı konfor alanı olarak seçmesi bir çok sıkıntıyı da beraberinde getirmektedir. Bunlar Depresyon ve Anksiyete, Siber Zorbalık, Fear of Missing Out yani sosyal medya paylaşımlarından geri kalmanın, insanların ne gibi aktiviteler yaptığını öğrenememenin sonucunda ortaya çıkan bir tür psikolojik rahatsızlık, Gerçekçi Gelmeyen Hayaller, Uyku Bozukluğu ve Genel Bağımlılık. Tabi ki tüm bunların sonucunda ortaya çıkan bir ruh hali ki kendisini SOSYAL MEDYA OMBUDSMANI olarak addedecek kadar ileriye gidiyor.

Tüm bunları niye mi yazdım ? Yazdım, çünkü seçim sathı mailine girmemizden kaynaklı sosyal medyanın sanal savaş alanı görüntüsü alması ile ilintilidir.

Sağlıklı düşünen bir toplumda herkesin aynı fikirde olmasını beklemek tabi ki absürttür, beklenmemeli de. Yukarıda da bahsettiğim gibi tüm yurttaşlar görüş ve düşüncelerini ifade etmekte özgürdür, ancak bu özgürlük başkalarının özgürlüğünü ve düşüncelerini kısıtlama hakkınızın baki olduğu ve onların haklarını gasp etme anlamını taşımaz.

Nisan ayı içerisinde Kuzey Kıbrıs’ta bir Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve bizler de kendi siyasi düşüncelerimiz ve oy verme kriterlerimiz çerçevesinde uygun olan adaya gidip oyumuzu vereceğiz. Buraya kadar herşey doğal ve normal.

Bir bakıyoruz sosyal medya üzerinde oluşturulan gruplar ve kişisel hesaplar üzerinden bir çok kişi kendine yakın gördüğü adayın pozitif yönlerini öne çıkartıp kendi adayının meziyetlerinden övgü ile bahsediyor, bir taraftan da karşı görüşte olanlar top tüfek karşı saldırıya geçiyor… Seviye mi? yerlerde. Kanımca gerçek kişilik ortaya çıkıyor. Bu yani.

Ha bir de “Biz mizah yapıyoruz” diyenler var ki, kişilik haklarına en fazla saldırıyı yapanlar da bunlar. Görsel yeteneklerini de kullanarak “dalga geçme”, ‘‘küçük düşürme”, “aşağılama” aracı olarak kendilerince mizah yaptığını sanan entelektüleler. Belki de “biz kara mizah yapıyoruz” diyecekler ama kara mizah temelini ironi ve hicivden alır. Kara mizah deyim yerindeyse incelik ister. Saygısızlık ve mizah arasındaki çizgi çok incedir. Bu nedenle kara mizah yapan kişiler becerebilirlerse usta, beceremezlerse rezil olurlar. Olmayın !

Kısaca değinmek istediğim kaş yapayım derken göz çıkartmayın; bu küçücük memlekette elbet gün gelir birbirimize sıkı sıkı sarılma, destek olma zamanı gelir, o gün de gelince yüzlerimize bakacak halde olalım. Açık sözlülükle dangalaklığı ayıran ince çizginin farkına varılması inanın ki yaşamınızda bir fark yaratacaktır.

Son olarak şunu ifade edebilirim ki bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmanın dayanılmaz hafifliği ile camcı dükkanına girmiş fil modunda kimsenin kişilik haklarına saldırma hakkımız yoktur.

Kendiniz ile barışık mutlu bir hafta dilerim…

27/01/2020 17:36