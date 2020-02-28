Ahmet Muratoğlu yazdı: Acizliğin bedeli...

Cevapları bilip de uygulamaya geçirememenin acısı tekrar tekrar yaşanırken elin kolun bağlı felakete seyirci kalma duygusu bitiriyor insanı. Bir yandan popülizmin dibine vurmuş bir yapı, bir yandan bunun keyfini çıkartan bireysel menfaat çeteleri, bir yadan siyasetten nemalan ve geçinen politikacılar, bir yandan da kendi çıktığı yumurtayı beğenmeyen elitistler el birliği ile bu küçücük memleketi yaşanmaz hale getirdi.

Devlet yönetmek ciddi bir iştir; devleti anlatırken örgütsel yapıdan bahseder tüm tarifler ve açıklamalar. Bu örgütsel yapı tüm unsurları ile kamu yararı gözetir ki bu yapı tüm yurttaşlara karşı eşit, adil, demokratik ve hukukun üstünlüğü ilkeleri ile şekillenir.

Peki var mı tüm bu unsurlar bizim içerisinde yaşadığımız bu yapıda? Hep bir ağızdan YOKKK diye haykırdığımızı duyar gibiyim. E yok tabi ki; devlet örgütü yıllardır PARTİ-DEVLET yapısından arındırılamıyor. Bunun getirmiş olduğu zümresel çıkar gütme duygusu nedeniyle siyasilerin birçoğu (toplumsal gaylesi olanları tenzih ederim) devlet olabilmenin gereklerini yerine getirmek yerine kendi yandaşlarının arsız taleplerine cevap verebilme ve siyasi gelecek bekalarını garanti altına alabilmek için canla başla çalışıyorlar!

Bu sabahtan beri kriz durumlarında ne kadar da aciz ve hazırlıksız olduğumuza bir kez daha şahit olduk. Kriz sadece sel baskını ve orman yangınından ibaret değil. Günümüz çağdaş ülkelerinde her bir bakanlık, her bir kurumunun kendi örgütsel yapısı içersinde “kriz masası” mevcuttur ve bu masanın oluştulmasındaki amaç olası yaşanabilecek krizlere karşı önlemler almak, kriz sırasında nelerin yapılacağını planlamak ve kriz sonrasında yapılacakları belirlemektir.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu hastahanesinde bu sabahki yangın nedeni ile ortaya çıkan görüntüler ne Sağlık Bakanlığı’nın, ne hastahane yönetiminin, ne hastahane çalışanlarının, ne hastaların ne polis teşkilatının, ne itfaiyenin, ne de sivil savunma birimlerinin bu tür bir yangın karşısında organize hiçbir harekat planına sahip olmadığına şahit olduk.

Kurumsal hafızanın olmadığı kuzey Kıbrıs’ta sürekli olarak değişen iktidarların palyatif çalışmaları nedeniyle devamlılığı olan hizmetleri göz ardı etmeleri ve toplumun genelini ilgilendiren, yaşam kalitesini artırmaya yönelik önlemleri sürekli olarak ötelemeleri ￼tüm halkı olumsuz olarak etkilerken bununla ilgili gaylesi olmayanların ahkam kesmesi inanılır gibi değil.

Bu kadar organizasyonsuzluğun içerisinde canla başla çalışan ve hem yangının söndürülmesine hem de hastaların minimum zararla sevkine katkısı olan tüm herkesi bir açıdan da kutlamak isterim . Organizasyonsuzluğun müsebbibi memurlar veya çalışanlar değil, kriz sırasında ne yapılacağını bilmeyen ve bunun önlemini almayan yöneticilerdir.

Bu feci olay sonrasında hayatını kaybedenlere rahmet dilerken hastalara da acil şifalar diliyorum....

28/02/2020 15:54