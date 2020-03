Ahmet Muratoğlu yazdı: “Kadın.....”

Uzun yıllardır en sevdiğim şarkı hangisidir deseniz ilk aklıma gelen James Brown’un söylediği “This is a man’s world” şarkısıdır... Şarkının ilk sözleri aslında tüm gerçekliği ortaya seriyor;

Bu bir adamın dünyası, bu bir adamın dünyası

This is a man's world, this is a man's world

Ama hiçbir şey olmaz, kadın olmadan olmaz,

But it wouldn't be nothing, nothing without a woman

Hep dillendirilen bir ifade ile erkek egemen bir dünya içerisinde varlık ve özgürlük mücadelesi veren kadınların yaşadıkları coğrafya ile yaşamlarının şekillenmesi ve bir çok kez hak ve özgürlüklerinden bir haber yaşamlarını sürdürmeleri akla zarar bir durumdur.

Toplum içerisinde cinsiyet üzerinden kadın ve erkeklere roller biçilmesi ve yaşam içerisinde bu rollerin sınırları çerçevesinde hareket etmelerinin beklenmesi anlamlandırılamayan toplumsal normlardan biridir. Yıllarca bu basma kalıp içerisinde kadınların özgürlükleri kısıtlanmış ve zaman zaman istismar, şiddet ve tacize kadar aşağılanmaya varacak bir çok hakarete maruz kalmışlardır.

Feminist teorinin bir yansıması olarak toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine büyük önem veriyorum.

Feministler, kadın ve erkek arasındaki farklılıkların küçük olduğunu ve her iki cinsiyetin de özelliklerini üstünde taşıdığını savunmaktadırlar. Feminist düşünceye göre erkek ve kadınlar cinsiyetlerine göre değil, birer birey-kişi olarak değerlendirilmelidir. Dolayısıyla feminizmin amacı toplumsal cinsiyetsiz “kişiliğe” ulaşmaktır.

Bu anlamda biyolojik cinsiyetten ayrı bir toplumsal cinsiyet tesis etmek, feminist teori için önem taşımaktadır. Bu anlayışın tasalan muhafazakar yapı içerisinde kabul ettirilmesi her ne kadar zor olsa da uzun sürecek doğru bir mücadele sonucunda başarıya ulaşacağına olan inancım tamdır. Feminizm, toplumsal cinsiyet ayrımcılığına, toplumsal yaşamın tüm yönlerinde kadınların yaşadıkları sorunlara ve ikincil konumda görülmelerine çözüm yolları bulmayı amaçlamaktadır. Feminist teori temelinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sosyal, toplumsal, siyasal ve ekonomik alanlarda yaratılması üzerinde durulmalıdır.

Feminist hareketlerin en büyük sıkıntılarıdan biri de erkek düşmanlığına evrilme tehlikesidir ki bu harekete en büyük zararı bu algının oluşması vermektedir. Siyasette de olduğu gibi Varlık ve Güç, Düşman Yaratılması üzerine kurulmuşsa ortada mutlak bir sıkıntı olduğu anlamını taşır.

Kanımca erkek ve kadınlar cinsiyetlerine göre değil bireyler olarak, “kişiler” olarak değerlendirilmelidir. Toplumsal cinsiyette eşitlik anlayışı ise fırsatların “kaynakların ayrılması ve kullanımında, hizmetlerin elde edilmesinde, bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılık olmaması” anlamını taşımaktadır.

Hal böyle iken Kuzey Kıbrıs’ta durum nedir diye baktığımızda aslında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bir dönem ciddi mücadele verilmiş ve meyveleri alınmaya başlanmıştı, hatta 2014 yılında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulması için bile yasa hazırlanmış ve dairenin hizmet vermesi yönünde adım atılmıştı. Hala daha bir yöneticinin bile aranmadığı sözde bir daire olmaktan öteye gidilmiyor ne yazık.

Önemli bir misyona sahip olması gereken bu daire halkın cinsiyet farkındalığı konusunda bilinçlendirilmesi, Sivil Toplum Örgütleri ile işbirliği yaparak çalışmalar düzenlemesi ve kişilerin cinsiyetlerinden dolayı herhangi bir mağduriyet veya ayrımcılık yaşamalarını önlemeyi ve karşı cinsiyetteki kişilerle tamamen eşit hak ve imkanlara sahip olduklarını topluma anlatmayı amaçlamalıdır. Sonuç?

Sonuç olarak dünya tarihinde çok önemli bir yere sahip olan bu gün, kapitalist dünya düzeni içerisinde “kutlama” formatına indirgenerek bir alışveriş ve yeme içme seviyesine getirilmesine karşı bu mücadele gününe gerçek anlamını katacak olan en önemli varlık yine kadınların kendisidir.

Bir birey olarak DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’nü saygı ve tam desteğim ile selamlıyorum...

08/03/2020 20:26