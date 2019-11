Ahmet Muratoğlu yazdı: Kadükleşen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, Halk Deyimi ile Kamu Reformu

Uzun yıllardır yapmış olduğum gözlemler ve yaşadığım tecrübeler ekseninde genellikle tartışmalarımızı nedenler üzerinden değil de sonuçlar üzerinde yapmamızın bizleri sürekli olarak bir kısır döngünün içine soktuğudur.

Şöyle ki; kamu görevine başladığım 1998 yılından itibaren halk arasında kamu verimliliği ve kamu yönetiminin esasını içeren kamu yararı faaliyetlerinin sürdürüldüğü devlet dairelerine ve siyasilere yönelik süreğen bir serzeniş söz konusudur. Gerek kamu idaresi gerekse yurttaşların üzerinde hemfikir olduğu bir unsur da işlerin istenildiği gibi yürümediğidir.

Kısaca özetleyecek olursak Kamu yönetimi, halkın temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin üretimini, kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesiyle ilgili faaliyetleri, yasaları ve idari düzenlemeleri uygulamakla ilgili süreçleri ve kamu personelinin eylem ve işlemlerini ifade eder.

Kamu Yönetimi kavramını yapısal bir kavram olarak ele aldığımızda ise kamu yönetimi, devletin yürütmeye ilişkin kolunun örgütsel görünümüdür aslında.

Şöyle ki, her devlet, yasalarla belirlenen görevlerini yerine getirmek amacıyla ulusal ve yerel düzeyde çeşitli örgütlenmelere gider. Bu örgütler, kamu politikası kararlarını ve yasaları uygulamakla görevlidir.

Ekonomik küresel krizlere de bağlı olarak 1980’lerden beri bütün dünyada etkili olan kamu reformu hareketleri ağırlıklı olarak yürütme organının denetimindeki devlet aygıtı üzerinde odaklandı. Bu hareketler değişik ortam ve aşamalarda, belirli nüanslarla “kamu yönetimi reformu”, “yönetsel ya da idari reform”, “devlet ya da yönetim reformu” gibi çeşitli terimlerle isimlendirilmiştir. Kamu reformu olayına daha detaylı bakmadan yürütme organının denetimindeki devlet aygıtının başlıca işlevlerini ;

i) Ekonomik ve Toplumsal Politikaları Oluşturma,

ii) Kamu Hizmetlerinin Sununu,

iii) Kamusal çıkarlar söz konusu olduğu alanlarda piyasa mekanizmasına ve özel faaliyetlere ilişkin düzenleme yapmak,

iv) Vergileri ve Öbür Devlet Gelirlerinin toplanması

v) Hesap Verme Sorumluluğu Sisteminin Kurulması olarak özetlenebilir.

Peki hedef ne ve ne yapılamıyor ?

Geçtiğimiz hükümet döneminde Bakanlar Kurulu tarafından Mart 2019’da Cumhuriyet Meclisi’ne gönderilen KKTC KAMU GÖREVLİLERİ YASA TASARISI GENEL GEREKÇESİ aslında yaşanan sıkıntıları da dile getirerek kendi içinde bir mantığı içeriyor.

‘40 yıla yakın bir süredir yürürlükte olan ve uğradığı değişikliklerle ana felsefesinden oldukça uzaklaşan mevcut 7/1979 Sayılı Kamu Görevlileri Yasası, ne yazık ki, doğru kamu politikalarının oluşturulmasında ve halka hizmet sunumunun geliştirilmesinde kamu yönetiminin ihtiyaç duyduğu dinamizmi ve etkinliği sunamaz hale gelmiştir.

Üçlü kararname ile gerçekleştirilen siyasi atamaların sayısının göreceli olarak birçok ülke örneğinin üzerinde olması kamu yönetimini oldukça siyasileştirirken, neredeyse kadrolu personel sayısına eşitlenen geçici personel ve işçi istihdamları, liyakata dayalı yönetimi tamamen ortadan kaldırmıştır.

Karmaşık hizmet sınıfları, kişiye özel oluşturulan kadrolar ve kurumlara hiçbir söz hakkı verilmeden Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle düzenlenen sınavlar ise kamu görevine atanma ve yükselmelerdeki bilgi ölçme ve değerlendirmeyi büyük ölçüde etkisizleştirmekle kalmamış, personelin doğru yönetilmesini de güçleştirmiştir.

Bunlar ve bunlara benzer diğer nedenlerden dolayıdır ki, yeni Kamu Görevlileri Yasası Tasarısı, temelde, siyasi takdire dayalı üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılacağı (depolitizasyon); çalışanla çalışmayanın birbirinden ayırt edilerek çalışanın ödüllendirileceği (liyakat); insan kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde değerlendirileceği yeni bir personel yönetimi anlayışının getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kamu yönetimi üzerindeki siyasi etkinin azaltılması, insan kaynaklarının yönetiminde liyakat anlayışının temel alınması ve kaynakların etkin kullanılması, kamunun hesap verebilirliğini ve verimliliğini artırmakla kalmayacak, kamu hizmetlerinden duyulan memnuniyetsizliği de önemli ölçüde ortadan kaldıracaktır.

Bu bağlamda, yeni yasa tasarısı kapsamında getirilmesi planlanan değişiklikleri ve içeriğini aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

İstihdam şekillerinin yeniden düzenlenmesi ve geçici memur istihdam imkanının ortadan kaldırılması;

Üçlü kararname atamalarının kapsamının daraltılması, yöneticilik katmanlarının basitleştirilmesi ve tüm yöneticilik kadrolarına atanmaların liyakata dayandırılması;

Danışman pozisyonlarının oluşturulması;

Kamu görevine ilk atanma ve terfilerde ilgili kurumların temsilcilerine söz hakkı sağlayacak sınav kurullarının oluşturulması;

Terfi ve kademe ilerlemesinde kıdem yerine liyakati öne çıkaran düzenlemelerin getirilmesi;

Performansa dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi ve performans değerlendirme sonuçlarının ödül-ceza ile ilişkilendirilmesi;

Disiplin işlemi başlatma ve sonlandırma süreçlerinin etkinleştirilmesi;

İntibakların kazanılmış haklara halel getirmeden yapılmasının geçici maddelerle düzenlenmesi.

Katılımcı bir yaklaşımla tüm kesimler sürece dahil edilerek hazırlanan ve kamuda yetkili tüm sendikaların görüş ve önerileri alındıktan sonra son şekli verilen Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı 153 maddeden ve 13 geçici maddeden oluşmaktadır.’

Bu yasa tasarısının tüm paydaşlarla konsensus sağlanarak meclise sevkinin hemen ertesinde Sendikal Platform Meclis önünde sert bir basın açıklaması yaparak bu yasa tasarısını eleştirmiş ve görüşlerini ve yasa tasarısındaki endişelerini dile getirmişlerdi.

Endişelerini içeren ilgili konular ise açıklamada :

“Kamu görevi dışına açılacak olan kadrolarla ilgili yasa maddesi. Kamudaki ilk atama münhal sınavları ile ilgili yasa maddesi. Kamu görevlilerinin izin haklarını düzenleyen yasa maddesi. İş Yasasına aykırı bir şekilde düzenlenen kamu görevlilerinin ek mesai hakkını düzenleyen yasa maddesi. 47/2010 sayılı yasaya (3) bağlı olarak istihdam edilen kamu görevlilerinin mevcut yasanın daha gerisine götürecek olan ilgili yasa maddesi. Emekli kişilerin kamuya istihdam edilmesini düzenleyen yasa maddesi. Kamuda geçici statüde çalışanların kademe ilerlemelerinin sınırlandırılmasını düzenleyen ilgili yasa maddesi. İşçi statüsünde çalışanlarla ilgili tercih yapma zorunluluğu getiren yasa maddesi.

ı. Kamu görevlilerinin nakil ve görevlendirilmelerini düzenleyen yasa maddesi.

i. Dairelerin Teşkilat yasalarının güncellenmesini düzenleyen yasanın geçici birinci maddesi.

j. Kamu görevlilerinin ücretsiz tedavi hakkının kaldırılmasını düzenleyen yasa maddesi.”

Ortaya çıkan soru işareti ise şu ! Madem ki Başbakanlık’ta bu yasa ile alakalı olarak oluşturulan Teknik Komite’de paydaşların konsensusu sağlanmıştı neden sendikalarca bir direnç ortaya çıktı?

Kamu Reformu için baştan beri yapılması gerekenler aslında dünyada uygulanan örneklerinden farklı bir anlayışla yani ‘Kıbrıslı style’ bir bakış açısı ile yürütülmeye çalışılmaktadır ki buna hem kamusal statükonun mevcudiyeti hem de siyasal popülizmin rahatlığı diyebiliriz. Süreğen konfor alanlarının dayanılmaz hafifliği, verimli ve etkin hizmet bekleyen halkın genelini mağdur ediyor.

Hantal bürokratik işlemler, e-devletin aktif olmaması, katı merkeziyetçi anlayış, siyasetin iktidar ve güç endişeleri vs vs vs …

Öte yandan 2006 yılında dönemin hükümeti ile sendikaların istişaresi sonucunda 44/2006 KAMU GÖREVLİLERİ (DEĞİŞİKLİK NO:2) YASASI ile kamu görevlilerine tanınan haklarla reform önünde engel unsurlar da mevcut ve özellikle otomatik terfi sisteminin kamuda liyakat ve performans değerlendirme unsurları ruhuna karşı olduğu ap açık ortadadır.

Nacizane Öneri ve tesbitler…

Kamu yönetimi reformunun uygulama aşamasında üç temel unsura dikkat etmek gerekmektedir. Bu üç unsurun birbirleriyle ilişkisi reformun başarı şansını büyük oranda etkilemektedir.

1-Reform adımları, önceliklendirme ve bütünsel bakış açısı,

2-Reformu uygulama ve izlemenin kurumsal yapılanması ve bunun kamunun geri kalanıyla ilişkisi,

3-Siyasi sahiplenme-liderlik, siyasi yönetim (koalisyon oluşturma, uzlaşmazlık çözme, ortak eylem sorunları) ve değişim programının iletişim boyutu.

KKTC’de çıplak gözle görülen gerçek kamunun hizmet üretemeyen ve cari giderlerini karşılamaktan yoksun, yardımlara bağımlı ve ekonomiye yük olan, giderek sürdürülemez yapısıdır.

Hiç kuşkusuz bu resmin çağrıştırdığı öncelik biran önce devletin yükünü azaltmaya çalışmak olmalıdır. Ancak bu tek başına harcamaları sınırlandırmak ve dar anlamda mali disiplini sağlamak suretiyle yapıldığında hem toplumsal tepki doğmakta hem de kalıcı başarılara yol açmamaktadır.

Reformun önceliklerinin sıralanmasının mantığı uygulama başarısını artırmak üzerine kurulmalıdır.

Reformun öncelikli hedefi devletin merkezinde güçlü bir yönetim kapasitesi oluşturmak olmalıdır.

Politika oluşturma ve koordinasyon, mali yönetim ve kontrol/denetim işlevlerini etkin olarak becerebilen kurumsal yapı, reformun tüm kamuya aşamalı olarak yaygınlaştırılmasını yöneten, siyasi kadroları değişim gereksinimleri konusunda bilgilendiren, danışmanlık yapan, bürokrasi içinde koordinasyonu ve sahiplenmeyi sağlayan, değişimi kontrol eden bir işlev üstlenecektir.

Reform uygulama biriminin de bu açıdan devletin merkezine yakın konuşlanması gerekmektedir. “Devletin merkezi” kavramı yukarıda da ifade edildiği gibi kabaca politika oluşturma, koordinasyon ve kontrol işlevlerini üstlenen kurumları tarif etmek üzere kullanılan bir kavramdır.

Bu kapsamda Başbakanlık, Maliye ve Ekonomi Bakanlıkları, Merkez Bankası gibi merkezi kurumların yanı sıra Bakanlar Kurulu ve benzeri üst düzey kurullar ile bunların sekretarya görevlerini üstlenen kurumlar, Sayıştay gibi denetim kurumları ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar da yer alır.

Sadece reform çabasının başarıya ulaşması açısından değil genel olarak iyi yönetim açısından da özellikle KKTC’de devletin merkezinde yer alan bu kurumlarda beraber çalışma geleneği ve kapasitesinin oluşturulması, politika formülasyonu ve koordinasyonu becerilerinin artırılması gerekmektedir.

KKTC bağlamında kamu hizmetlerinde gözle görülebilir iyileştirmeler reformun kamuoyu desteği sağlaması açısından çok değerlidir. Kamuoyu oluştururken toplumsal aidiyet bilincinin oluşturulması ve yapılacak olan değişikliklerin içselleştirilmesi gerekmektedir.

Özellikle sağlık, eğitim, adalet, enerji, sosyal güvenlik, yatırım ortamı alanlarında yapılacak iyileştirmelerin geniş kitlelerin gündelik hayatında olumlu değişikler olarak yansıyacağını göstermektedir.

Kamu hizmetlerinde yapılacak iyileştirmeler reforma meşruiyet sağlamak açısından en kritik unsurlardan birisidir. Şöyle ki;

1-Kamu hizmetlerine erişimi artırmak (sağlık)

2-Hizmet kalitesini artırmak ( eğitim)

3-Hizmetlerin vatandaşlara maliyetini düşürmek (adalet ve enerji)

4- Kamu’nun ve kamu çalışanlarının kalitesini ve itibarını artırmaktır.

Yapılan bir çok kamuoyu araştırmasında veya anketlerde kamu hizmetlerinde memnuniyetin çok düşük düzeyde olduğu gözlemlenmektedir. Yurttaşın kamu yönetimine güveni zedelenmiştir. Torpilin adam kayırmacılığın yaygın olduğu inancı yerleşmiştir. Bu memleketten birşey olmaz düşüncesi günlük yaşamın bir parçası olmuştur.

Bu durumda kamu hizmetini iyileştirecek reformlara paralel olarak, kamu çalışanlarının niteliğini ve itibarını yükseltecek personel reformunu da eş zamanlı olarak uygulamaya sokmak gerekmektedir.

Kurumsal yeniden yapılanma olmadan ve kurumsal kapasite artırılmadan kamu yönetimi reformu kalıcı olamaz. Kurumların kalitesi istikrarın en önemli unsurudur.

Bu tür bir reform sürecinde en önemli halka bürokrasinin bu reform adımlarını atacak niyet ve kapasitesinin mevcudiyetidir. Niyet ile ilgili yapılması gerekenler reform iletişim stratejisinin ve uygulama planının bir parçasıdır.

Endişe boyutunda olan İdari kapasite alanında en önemli sorun istihdamın niteliğindedir. Yönetici ve destek hizmetlerinde yoğunluklu bir istihdam gözlenmektedir. Bunun yerine özellikle bakanlık merkez teşkilatlarında uzmanlığı ve kariyeri esas alan yeni bir istihdam şekli geliştirilmesi elzemdir.

Kısa vadede reformun uygulama aşamasında çok kritik-anahtar pozisyondaki kamu görevlerine populist ve siyasi bakış açısı ile değil gerçek bir eliminasyon süreci geçirilerek sözleşmeli personel alımı yoluna gidilmelidir. Daha sonra personel rejiminde yapılacak iyileştirmelerle sistem kaliteli personeli çeken bir yapıya kavuşturulmalıdır. Tabi ki hizmetlerde iyileştirmeyi sağlamak genellikle maliyetli bir iştir.

Yapılan reform önerilerinin önceliklendirilmesinde diğer bir unsur teknik gerekliliklerdir. Bazı reform adımları kaçınılmaz olarak önce yapılmak durumundadır. Örnek verecek olursak resmi istatistik programının oluşturulması( elimizde gerçek ve güncel verilerin bulunmaması tüm çalışmaları engellemektedir), yönetim bilgi sistemlerinin (e-devlet) geliştirilmesi, kapasite artışına ilişkin uygulamalar kaçınılmaz olarak öncelikli uygulamalardır.

Bunlar olmadan diğer reform adımlarında iyileştirmeler yapmak sorunlu olacaktır.

Son olarak şunu ifade etmeliyim ki gerek hükümetler gerekse Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi üyesi milletvekillerimiz hangi hükümet dönemi olursa olsun popülizm ve siyasi gelecek endişesinden uzak odak noktası kamu yararı ve halkın refahını hedef alan bir anlayışla ve sivil toplum örgütleri ile sağlıklı bir iletişim içerisinde bu çalışmaları yapmalı ve neticelendirmelidir.

Niyetim bu sürece az da olsa bir katkı sağlamaktır….

