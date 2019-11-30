Ahmet Muratoğlu yazdı: Kuzey Kıbrıs’ta sendikaların ihtiyaç duyduğu yeni paradigma

Klasik bir bakış açısı ile sendikaların nasıl tanımlandığına baktığımızda, “işçi ve emekçi sınıflarının ekonomik, sosyal ve demokratik hak ve çıkarlarını kazanmak, korumak ve geliştirmek için oluşturulmuş ve geliştirilmiş sınıf örgütleri olarak tanımlandığı görülmektedir . Buna göre denilebilir ki, sendikalar işçi sınıfının kitlesel örgütlenmeleridir.

Özellikle sanayileşmeyle birlikte toplumsal sınıflaşma etkisini artırmış, sınıflar arasındaki uçurum, üretim araçlarına ve mülklere sahip olmayanların aleyhine büyümüştür. Durum böyle olunca işçiler arasında birlik olma hisleri artmaya başlamış ve sendika kavramı yavaş yavaş toplumların, özellikle de işçi veya çalışan kesimlerin zihninde belirmeye başlamıştır. Sanayileşme ile insanlar tarımdan yavaş yavaş uzaklaşmış, sanayi alanında iş görmeye başlamıştır. Bu durum işçilerden oluşan bir sınıfın doğmasına etki etmiştir…

Toplumlarda sınıflar meydana geldiğinden beri, sınıflar arası mücadele de başlamış ve halen sürmektedir…

İşte tam da bu noktada dikkatimizi çeken bir nokta Avrupa ülkelerinde özel sektörde örgütlenmiş olan sendikaların mevcut devlet ve işverene karşı güçlü ve etkin bir yapıya sahip olmaları(idi). Avrupa’nın yaşlanan işçi sınıfı sendikalarının bir siyasal “sınıf mücadelesi” aracı olmaktan daha çok sınıf çıkarlarını koruma aracına dönüştüğü gerçeği ortadadır. Bu durum ne yazık ki emek ve sermaye arasındaki nesnel sorunu ve çelişkiyi ortadan kaldırmıyor. Her bir somut sorunda bu çelişki kendini gösteriyor…

Kendimizi her ne kadar dünyalı olarak adletsek de kendi zümresel haklarımıza yönelik Avrupa ve dünyada yaşanan değişikliklere karşı direncimiz de bir o kadar üst düzeydedir. Değişimin getirdiği olumsuzluklara karşı herhangi bir staratejik kurumsal hazırlığımızın ve örgütlenmemizin olmaması gerek kamuda gerekse sendikal yapılanmada halka karşı yabancılaştırmayı da tetikliyor…

Sendikaların zaman zaman üyelerinin çıkarlarını korumakla sınırlı, dar ,özel “çıkar grupları” gibi davranmalarının sendikaların algılanışında olumsuz bir rol oynadığı görülüyor. Sendikaların sermayenin politikalarına ve çıkarlarına karşı sadece kendi üyelerinin değil tüm çalışanların hatta tüm toplumun çıkarlarının savucusu olması sendikaların önündeki önemli bir anlayış değişikliği sorunu olarak duruyor.

Sendikaların küreselleşmenin yarattığı sorunlara ve olası tehditlere karşı koyabilmesi için geçmişteki yapılarını örnek alamayacakları ve sadece kendi başlarına değil değişik sivil toplum örgütleri ile ortak hareket etmeleri gerektiğinin idrağına varmaları gerekir..

Son yirmi yılı aşan dönem değerlendirildiğinde, sendikal hareketin gücünü ve etkinliğini önemli derecede olumsuz etkileyen ekonomik, sosyal ve siyasal değişim sürecinden bahsetmek kaçınılmazdır.

Sendikacılığının yeni örgütlenme stratejilerine yönelmesi öncelikle sendikal yapıda değişimi kaçınılmaz kılmaktadır. Fordist-Taylorist sendikal hareket özeleştirisini yaparak, geniş anlamda değişen ekonomik ve sosyal yapıya paralel bir değişimi kendi örgütsel yapılanmasında gerçekleştirmek zorundadır. Bu bağlamda sendikacılık liderlik anlayışını, örgüt yapısını, demokratik katılım süreçlerini ve sahip olduğu üye kitlesi ile değişen üye potansiyelini dikkatle değerlendirmek durumundadır; yeni açılımlar ortaya koyulmalıdır.

Örgütlenme stratejilerinin başarısını etkileyen bir diğer unsur sendikal örgüt yapısını ve katılım süreçlerini demokratikleştirmektir. Diğer bir ifadeyle, karar alma ve politikalar oluşturmada güçlü demokratik kültürü olmayan sendikal hareketin sadece örgütlenme stratejilerine ve sendikal liderliğe bağlı olarak istikrarlı bir örgütlü hareket yaratması mümkün değildir.

Siyasete ve sendikal harekete olan güvenin yapılan kamuoyu yoklamalarında başabaş düşüş göstermesi tesadüf değildir. Çağdaş anket ve bilimsel kamuoyu yoklamaları sonrasında profesyonel analizlerin yapılması ile ortaya çıkacak sonuçların sendikaların yeni stratejik örgütlenme ve hareket alanlarına etkili olacağına inanıyorum.

Sendikaların üye kitlesi ile bağlarının zayıflaması ve potansiyel üye kitlesinin beklentilerini değerlendirecek dinamizmden yoksun olmaları, örgütlenme stratejilerinin belirlenmesini zorlaştıracak, çalışanların sendikal harekete yabancılaşmalarına neden olacaktır. Tabi bu yabancılaşma sendikalı olmayan kitlelerin de sendikalardan bir o kadar uzaklaşmasına, hatta yapılacak olan eylem ve grevlerde tepki ile karşılaşılmasına neden olacaktır.

Özellikle kamuda örgütlü olan sendikaların üye kitlesinin 2000’lerin ilk yılları sonrasında siyasi, ekonomik ve sosyal yaşamda meydana gelen değişiklikler sonrasındaki tutumları ile klasik sendikal anlayış modelinde ısrar eden sendikaların tutumları ile uyumsuzluk göstermiştir.

Gerek bazı sendika yöneticilerinin demokratik katılımcı anlayıştan uzak ve yıllardır aynı makamları işgal etmeleri, gerek sendikaların asli misyonlarından sapmaları gerekse kendilerini bir şekilde reform edememeleri kitleleri ile etkin iletişimlerini zorlaştırmıştır.

Sonuç olarak bir kamu görevlisi olarak kamuda görev aldığım süre içerisinde ve öncesinde de sendikaların demokrasinin önemli bir unsuru olduğuna olan inancım baki olmakla birlikte sendikaların daha etkin bir yapıya kavuşması için yeni bir paradigm ile stratejik örgütlenme ve yapılanma modellerine ihtiyaç duyulduğunu belirtmek isterim….

NOT: Yazımı yazdığım bu saatlerde telefona düşen mesajda ülkemizin en etkin işçi sendikası olan DEV-İŞ Başkanlığına arkadaşım Koral Aşam’ın seçildiğini görmek beni ayrıca mutlu etmiştir; bu vesile ile kendisini ve yeni yönetim kurulunda görev alacak olan arkadaşları canı gönülden tebrik eder, bu zorlu süreçte başarılar dilerim.

30/11/2019 11:44