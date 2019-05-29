HABER KIBRIS

Ahmet Necati Özkan hayatını kaybetti!

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29/05/2019

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Ahmet Necati Özkan hayatını kaybetti!

Yıllarını turizme adamış KITSAB Onursal Başkanı Ahmet Necati Özkan hayatını kaybetti.

KITSAB Başkanı Erkan Kilim, Özkan’ın ölümün ardından bir açıklama yaptı.

Kilim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

 “Onursal Başkanımız Turizm duayeni Sn.Ahmet Necati Özkan hakkın rahmetine kavuşmuştur, Yarın saat 10:45 de Kıtsab Binasında düzenlenecek olan törenden sonra defnedilcektir, allahtan rahmet ve yaslı ailesine sabırlar ve başsağlığı dilerim”

 

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TAGS: Ahmet Necati Özkan hayatını kaybetti!, haber, kıbrıs
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