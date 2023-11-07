Ahmet Nur Çebi kararını açıkladı

Beşiktaş Kulübünün 3 Aralık'ta gerçekleştireceği olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi, "Bu onurlu görevi bana yaşatan genel kurul üyelerime çok teşekkür ediyorum. Geçen sene tarlayı temizledik. Bu sene tarlayı ektik. Gelenlere ürünü toplamak kalacak." dedi.

"Cumhuriyet'in 100. yılında başkanlık yaptım. Bu onuru bana yaşatan camiaya çok teşekkür ediyorum"

Başkan Çebi, Tüpraş Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirten Çebi, "Çok üzüntüsünü çektiğim bir süreç. Yıpratıcı oldu. Camianın huzura, birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu düşündüğüm için aday olmamaya karar verdim. Camianın yeni bir enerjiye ve kan değişimine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Umuyorum ki en iyisi bu olur. Değişimin de pozitif olacağını düşünüyorum. Camiayı bir sakinliğe kavuşturalım. Burası her zaman bizim olacak. Beşiktaş söz konusuysa kendimizi yakmayı da bilmeliyiz. Beşiktaş'ın 120. yılında başkanlığını yaptım. Cumhuriyet'in 100. yılında başkanlık yaptım. Bu onuru bana yaşatan camiaya çok teşekkür ediyorum. Gitmemi ve kalmamı isteyenler var. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Kalmamı isteyenlere de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bu süreci uzun tutma nedenim adayların seçime sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesiydi"

Olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındığı gün yeniden başkan adayı olmamayı düşündüğünü vurgulayan Ahmet Nur Çebi, "Bu süreci uzun tutma nedenim adayların seçime sağlıklı bir şekilde hazırlanabilmesiydi. Diğer türlü baskın seçim olarak nitelendirilebilirdi. Açıklamayı milli arada yapmayı düşünüyordum ama son gelişmeler beni acele etmem gerektiğine ikna etti. Arkadaşlarımızın hazırlanabilmelerini ve kararlarını sağlıklı verebilmelerini istedim. Bu süreç devam ederken kim aday olursa olsun birbirlerine nazik ve kibar olmalarını rica ediyorum. Dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en sağlıklı olanı yapacaktır. Aday değilseniz bir ay sonra sokaklara çıkarak Beşiktaş'ı bölmeyin. Başkanı yalnız bırakmayın. Ben böyle yapacağım. Katılımın yüksek olması gerekiyor. Rica ediyorum, önceki yönetimleri denetleyin." diye konuştu.

"Kişisel hırslarınızı Beşiktaş üzerinden görmeyin"

Siyah-beyazlı taraftarlara da seslenen Başkan Çebi, "Sportif anlamda başarısızlıklarda gösterdikleri tepkiyi anlayabiliyorum. Oyuncuları sahada olumsuz etkileyecek sözlerden kaçınmalıyız. Bunlar da birer insan. Bu, Beşiktaş'a zarar vermek anlamına gelir. Medya da bizi eleştirsin ama hakaret ve aşağılama olmadan. Siz hakaret ederseniz gençler küfür etmeye başlar. Kişisel hırslarınızı Beşiktaş üzerinden görmeyin." şeklinde görüş belirtti.

"Beşiktaş'ın parasını çaldırmadım ve yedirmedim"

Ahmet Nur Çebi, görev yaptığı süreçte finansal anlamda doğru adımlar attıklarını ve yapılandırma anlaşmasıyla borçları yönetilebilir hale getirdiklerini ifade etti.

"Kimseye aldığım gibi bir enkaz bırakmadım" diyen Başkan Çebi, şu görüşleri aktardı:

"Beşiktaş'a hizmet vermiş kimsenin bugün alacağı yoktur. Sportif başarı da keşke peşinden gelseydi... Yapamadık. Sadece çizgilerden geçmeyen topla yargılamak... Eleştirmek tamam ama küfür ve hareketler neyin nesi? Bu azınlığı içinizden temizleyin. Kimse çocuklarıma küfür edemez. Telefon açıp hareket edemez. İşiniz benimle. Ayın 1'ine kadar buradayım. Gelip özür dilemelerini bekliyorum. Dilemeyenlerin bundan sonraki hayatımda takipçisi olacağım. Beşiktaş'ın parasını çaldırmadım ve yedirmedim. Başarısız olan futbol takımı var. Yarın başarılı olursa bana da pay verin. Başarısızlığı bana yazacaksınız, başarıda da payımı istiyorum. Benim bir felsefem var. Beşiktaş'tan alınmaz, Beşiktaş'a verilir. Bu camiaya herkes minnet borçlu. Hepinizi teşekkür ediyorum. Kırdıysam özür diliyorum."

"TFF başarısızdır"

Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yönelik de eleştirilerde bulunan Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim Beşiktaşlılardan bir ricam var. Başkanımıza ve yönetimimize sahip çıkacağız. TFF, bizimle ilgili süreçte zayıfladığımızı düşünerek maalesef böyle davranışları kendisinde hak olarak gördü. Bizi zafiyet içinde gördü. TFF başarısızdır. Bunların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerdenim. Hakemlerin gitmeleri gerektiğini bir tek ben söyledim. Benim tutumum ve tavrım net. TFF ile hep beraber mücadele edelim."

"TFF Başkanı parmak falan sallayamaz"

Ahmet Nur Çebi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde İsviçre ekibi Lugano ile oynanan maçta TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile yaşadıklarını da anlattı.

Başkan Büyükekşi'nin aleyhine yapılan tezahüratların ardından stadı terk etmesini doğru bulmadığını söyleyen Çebi, "TFF Başkanı parmak falan sallayamaz. Ayağa kalktı. Tribünleri göstererek, 'Şu tribün, bu tribün' dedi. Sokaktaki bir insan gibi hareket edemem. Orada şov olsun diye saldırmam bana yakışmaz. Beş dakika bekle. Devre arası. TFF Başkanı hatalıdır. Küfürleri tasvip etmiyorum. Sen de o şekilde hareket etmemelisin. Arkadaş yutmamaya devam ediyor. Bazen yöneticiler bazı sözleri yutmalıdır. Camia, TFF ile mücadelede birlik olsun. Benim de üzerime görev düşerse Beşiktaş için çalışmaya devam edeceğim. TFF ile kavga ederken diğer kulüp başkanları kenarda bekledi. Şimdi bağırıyorlar. Erkenden silah çekiyorlar. Eğer ona buna baskı yaparak başarılı olmaksa ben bunu yapamadım. Ama mücadele verdim." ifadelerini kullandı.

Camiaya ve yönetime teşekkür

Ahmet Nur Çebi, görev yaptığı süreçte yanında olan camiadaki isimlere ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Başkan Çebi, şunları kaydetti:

"Camiada çok teşekkür etmek istediğim insan var. Özellikle Rahmi Koç, Cemil Kazancı ve Nevzat Demir'e teşekkür ediyorum. Hak ediyorlar. Allah gönüllerine göre versin. 'Bırakmam Seni' kampanyasına destek olanlara da teşekkür ediyorum. Geçmiş ve mevcut yönetim kurulu üyelerim de yanımda durdular. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Çalışanların maaşı gecikmesin diye uyku uyumadım. Haklarını helal etsinler. Sağ olsunlar. Canıgönülden teşekkür ediyorum. 11 yıldır yanlarında olamadığım ailemden helallik talep ediyorum. Haklarını helal etsinler. Bu onurlu görevi bana yaşatan genel kurul üyelerime çok teşekkür ediyorum. Geçen sene tarlayı temizledik. Bu sene tarlayı ektik. Gelenlere ürünü toplamak kalacak."

Son olarak 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi ve o süreçte yaşananlara açıklık getiren Ahmet Nur Çebi, "Beşiktaş ailesine çok teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinde yapacaklarımı yaptım. Camia olarak da bir araya geldik ve bölgeye yardım etmeye çalıştık. Dernek başkanlarına ve katkı sunanlara çok teşekkür ediyorum. Deprem sürecinde bana sorulan bir soruya cevabımın ardından rakiplerden gelen saldırıların arkasına takılan Beşiktaşlı bazı dostları affetmeyeceğim. O anda takımlarının menfaati için Beşiktaş başkanının linç edilmesine seyirci kalanlara hakkımı helal etmiyorum." değerlendirmesinde bulundu.