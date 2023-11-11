Ahmet Nur Çebi'den Burak Yılmaz'a sitem!

UEFA Konferans Ligi’ne 4. haftada havlu atan Beşiktaş’ta, Şenol Güneş’in istifasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başına getirilen Burak Yılmaz da görevini bıraktı.



Siyah beyazlılar, Yılmaz yönetiminde 4’ü ligde, 2’si Avrupa’da çıktığı 6 maçın 4’ünü kaybederken Bodo/Glimt yenilgisiyle Konferans Ligi’nde gruptan çıkma şansı kalmadı. Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşma sonrası sözlü olarak istifasını sunan Yılmaz, dün ise yazılı olarak görevi bıraktığını iletti.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; plağanüstü kongrede aday olmayacağını açıklayan Başkan Ahmet Nur Çebi ise, "Seçime kadar kalmanı beklerdim" diye sitemli bir cevap verip Burak Yılmaz’ın istifasını kabul etti.