Ahmet Nur Çebi’den, Büyükekşi’ye mektup

Beşiktaş'ın sitesinden, Başkan Çebi imzalı paylaşılan mektupta, "Türk futbol camiasını bir aile olarak gördüğünüzü ve kendinizi de ailenin reisi olarak ifade ettiğinizi biliyoruz, duyuyoruz. Ve futbolu bu anlayışla yöneteceğinizi defalarca söylediniz. Ancak maalesef süreç böyle işlemedi ve şahsınızla, Beşiktaş JK camiası arasında bir gerginlik oluştu. Hatta bu gerginlik, sizinle benim aramda şahsi bir gerginlikmiş gibi bile yansıtıldı. Siz bu durumu düzeltici yönde bir adım attığınızı düşünseniz bile; maalesef devam eden süreç, bu durumun değişeceğine dair var olan tereddüdümüzü artırmaktadır. Pendikspor ile yaptığımız maçta yaşanan olaylar da, bu konudaki kuşkularımızda ne kadar haklı olduğumuzu bir kez daha gösterdi. Siz de biliyorsunuz, verilen penaltı tartışılıyor, golümüz iptal edildi, VAR’a gidilmesi gereken pozisyonlarda gidilmedi, gidilmemesi gereken pozisyonlarda gidildi.



Biz öncelikle, özellikle de hakem camiasında bize karşı olan bu tutumun kaynağını merak ediyoruz? Samimi bir şekilde sormak istiyoruz: Şahsınızla ve/veya TFF ile camiamız arasında var olduğuna her geçen gün daha fazla inandığımız bu gerilimin, acaba sizden bağımsız, belki de hiç haberinizin olmadığı bir kaynağı mı var? Beşiktaş JK Yönetim Kurulu olarak aklımıza gelen bir ihtimal, bazı hakemlerin görevden alınıp, daha sonra görevlerine geri dönmeleri sürecinde, Beşiktaş JK Başkanı olarak yaptığım değerlendirmelerin, hakem camiasında, sizden bağımsız bir şekilde şahsıma ve camiamıza haksız bir önyargı oluşturmuş olmasıdır. İntikamcı bir tavrın söz konusu olabileceği maalesef aklımıza geliyor. Bu gibi bir ihtimal farklı çevrelerden bize sorulduğunda biz buna ihtimal vermediğimizi söyledik ve söylüyoruz. Ancak bu konuda açıkça şüphelerimiz söz konusudur ve bu şüphemizi şahsınızla paylaşıyoruz. Bu durumun araştırılması, TFF Başkanı olarak bizzat sizin görevinizdir. Böyle bir durum varsa tespit edip, gereğini yapmak ve bunu kamuoyu ile paylaşmak da sizin görevinizdir. Bu konuda üzerinize düşeni yapmanızı rica ediyoruz.



Ayrıca, futbol ailemizin adil reisi olarak Pendikspor ile dün (20.08.2023) yaptığımız karşılaşmanın VAR kayıtlarının, acilen incelenip, kamuoyuna açıklanmasını bekliyoruz. Bu tür bir işlemi daha önce yaptınız ve söylediğiniz gibi futbolumuzun adil bir yöneticisi iseniz bir kez daha yapmanızı sizden talep ediyoruz. Ayrıca kendinizin de, dünkü maçın pozisyonlarını inceleyip, araştırıp, danışıp, değerlendirip, görüşlerinizi kamuoyuna açıklayarak, gereğini yapmanızı bekliyoruz.



Bir eksiklik, bir hata söz konusu ise, bu hatayı ortadan kaldırmanızı umuyoruz. Bunu yapmadığınız takdirde, ligin geleceğine ve kulübümüzün ligdeki konumuna ilişkin tedirginliğimiz ve üzerinizdeki şüphe artarak devam edecektir. Aksi halde, adil ve şeffaf olduğunuz yönündeki beyanlarınızın hiçbir kıymeti kalmayacaktır, camiamızın şüpheleri devam edecektir. Sonuçsuz kalınması halinde şeffaf, adil, güvenilir ve eşitlikçi olmadığınızı, camia olarak her gün ve en şiddetli şekilde seslendirmeye devam edeceğimizi bilmenizi isteriz. Bunun için bir özür dilenmesi gerekiyorsa da, lütfen çıkıp özür dileyin.

Biz huzur ve adalet istiyoruz!" ifadelerine yer verildi.

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