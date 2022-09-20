Ahmet Sanver’in 17’nci kitabı çıktı

Ahmet Sanver’in 17’nci kitabı "Bitmeyen Hatıralar", yayımlandı.

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20/09/2022

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Ahmet Sanver’in 17’nci kitabı çıktı

Ahmet Sanver’in  17’nci kitabı "Bitmeyen Hatıralar", yayımlandı.

Yazar Ahmet Sanver, yaptığı yazılı açıklamada, “Tüm kitaplarımda olduğu gibi bu kitabımda da Kıbrıs’ımızın tarihinden, kültüründen, yaşantısından, örf ve adetlerinden pasajlara rastlayacaksınız” dedi.

Kitap içeriğinin yaşanmış olayların öyküleri olduğu ifade eden Sanver, kitapta yalın ve yerel diyalog üslûbu kullandığını ifade etti.

Sanver, “Akritas’a Karşı TMT” adlı kitabının 3’ncü baskısı, “Türk Mukavemet Teşkilatı ve Özel Harp Dairesi Anılarım” adlı kitabının ise 4’üncü baskısının hazırlandığını belirtti.

 

20/09/2022 12:00
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TAGS: Ahmet Sanve, kitap,
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