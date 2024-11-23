Ahmet Savaşan: “ICAPP Kapsamında Önemli Temaslarda Bulunduk”

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Ahmet Savaşan, Kamboçya’da düzenlenen 12. Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) çerçevesinde yaptığı temaslarla ilgili sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Savaşan, ICAPP Daimi Komitesi Başkanı ve Kore Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanı Chung Eui-yong ile ICAPP Daimi Komitesi Eş Başkanı ve Özel Raportörü, Pakistan Senato Savunma Komitesi Başkanı Mushahid Hussain Sayed ile bir araya geldiklerini belirtti.