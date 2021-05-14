Ahmet Serdaroğlu bayram sonrası eyleme gideceklerini açıkladı

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, bayram sonrasında kitlesel bir eyleme imza atacaklarını işaret etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bayram ödeneğinin yatırılmasından vazgeçenler ve Toplu İş Sözleşmesi'ni imzalamayanlara karşı eylem yapacaklarını bildiren Serdaroğlu, "Bizimle dalga geçenlere karşı bayramdan sonra gücümüzü göstereceğiz" dedi.

Serdaroğlu, "Hepinizin bayramı kutlu olsun... Ama bize bu bayramı buruk yaşatanlara karşı da bayramdan sonra mücadelemiz beraber olsun" mesajı verdi.

Ahmet Serdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Bugüne kadar birlikte büyük katılım sağladığımız grev ve eylemlerde büyük başarılar elde ettik. Hak verilmez alınır. Benim de sizden istediğim bundan sonraki grevlere tam katılım sağlamanızdır.

'Partideki ağabeyim bana gücenmesin', ya da 'falanca bakan, milletvekili bana gücenmesin' yaklaşımıyla yerimizde oturursak, işte o gücenmesini istemediğimiz abilerimiz bizim haklarımızı çatır çatır elimizden alacaklar.

Son gün bayramlığımızı ödemekten vaçgeçenlere karşı, toplu iş sözleşmemimizi imzalamayanlara karşı, kıdem tazminatımıza göz dikenlere karşı, bizimle dalga geçenlere karşı bayramdan sonra gücümüzü göstereceğiz.

Umarım hakkımızı almak için elimizi masaya vurduğumuz anda 3 bin üyesi olan Kamu-İş'ten 500 kişi orada olmayız. Haklarımıza sahip çıkarız.

Değerli kardeşlerim koronavirüs hayatımızdadır. Yakın gelecekte de hayatımızdan gitmeyecektir. Eğer 'grevden geri kalalım, pandemi nedeniyle sadece dairede oturarak grevimizi koyalım' derseniz kimse hakkımızı vermez. Aksine daha da hoşlarına gidecektir. Çünkü maaşlarımızdan kesecek, tasarruf edeceklerdir. Ama Kamu-İş olarak en geniş katılımla sokağa çıkar, kendilerini oturdukları koltukta sallarsak, taleplerimize kulaklarını tıkamalarına imkan kalmayacaktır.

Hepinizin bayramı kutlu olsun... Ama bize bu bayramı buruk yaşatanlara karşı da bayramdan sonra mücadelemiz beraber olsun..."

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14/05/2021 13:02