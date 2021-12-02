Ahmet Sivri'nin Giresunspor'a golü tura yetmedi

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçında Ankara Demirspor'da forma giyen futbolcumuz Ahmet Sivri'nin Giresunspor'a attığı harika gol tur atlamalarına yetmedi.

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'ı deplasmanında 4-0 mağlup ederek gündeme oturan Giresunspor karşısında 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Ankara Demirspor 4-2 mağlup oldu.

İlk yarısı Giresunspor'un 2-0 üstünlüğünde sona eren kupa mücadelesinde maçtan kopmayan A. Demirspor 75. dakikada Ahmet Sivri'nin ceza alanı dışından sert şutuyla golü bularak skoru 3-2'ye getirdi.

Giresunspor son bölümde bulduğu golle sahadan 4-2 galip ayrılarak tur atlayan takım oldu.

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02/12/2021 17:57